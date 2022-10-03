Beşiktaş'ta Tayyip Talha tam not aldı!

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan transfer ettiği Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe derbisindeki performansıyla tam not aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Tayyip Talha tam not aldı!
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03 Ekim 2022 11:05
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takımda Tayyip Talha Sanuç, bu maçta ilk kez bir derbi heyecanını tattı.

TAYYİP TALHA SINIFI GEÇTİ

Adana Demirspor'dan transfer edilen genç savunmacı, ilk ciddi sınavında Fenerbahçe karşısında ilk 11'de yer aldı. Savunmada Romain Saiss'in partneri olan 22 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli oyunculara geçit vermedi.

TARAFTARDAN DA ALKIŞ ALDI

Hava topları ve ikili mücadelelerde kusursuza yakın bir performans sergileyen Tayyip Talha, oynadığı futbol ile alkışlanan isimlerden biri oldu. Tayyip Talha, transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılmıştı. 



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