TAYYİP TALHA SINIFI GEÇTİ

TARAFTARDAN DA ALKIŞ ALDI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takımda Tayyip Talha Sanuç, bu maçta ilk kez bir derbi heyecanını tattı.Adana Demirspor'dan transfer edilen genç savunmacı, ilk ciddi sınavında Fenerbahçe karşısında ilk 11'de yer aldı. Savunmada Romain Saiss'in partneri olan 22 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli oyunculara geçit vermedi.Hava topları ve ikili mücadelelerde kusursuza yakın bir performans sergileyen Tayyip Talha, oynadığı futbol ile alkışlanan isimlerden biri oldu. Tayyip Talha, transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılmıştı.