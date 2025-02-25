Beşiktaş'ta Solskjaer farkı!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D grubu son maçında Anttalyaspor'a konuk oldu.
Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmayı siyah beyazlılar 2-1 kazandı.
Beşiktaş, bu galibiyetin ardından Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı. 8 maçta 16 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.
-4-1 Athletic Club (Avrupa Ligi)
-1-1 Antalyaspor (Süper Lig)
-1-0 Twente (Avrupa Ligi)
-2-0 Kırklarelispor (Türkiye Kupası)
-0-2 Sivasspor (Süper Lig)
-2-1 Trabzonspor (Süper Lig)
-1-3 Eyüpspor (Süper Lig)
-1-2 Antalyaspor (Türkiye Kupası)
✅ 4-1 Athletic Club
⭕ 1-1 Antalyaspor
❌ 0-1 Twente
✅ 2-0 Kırklarelispor
✅ 2-0 Sivasspor
✅ 2-1 Trabzonspor
✅ 3-1 Eyüpspor
✅ 2-1 Antalyaspor
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı. pic.twitter.com/Wmqfpj8cn0
— Sporx (@sporx) February 25, 2025
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