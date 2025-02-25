Beşiktaş'ta Solskjaer farkı!

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı. 8 maçta 16 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Solskjaer farkı!
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25 Şubat 2025 17:04
Son güncelleme 25 Şubat 2025 17:07

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D grubu son maçında Anttalyaspor'a konuk oldu.

Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmayı siyah beyazlılar 2-1 kazandı.

Beşiktaş, bu galibiyetin ardından Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı. 8 maçta 16 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

-4-1 Athletic Club (Avrupa Ligi) 

-1-1 Antalyaspor (Süper Lig)

-1-0 Twente (Avrupa Ligi)

-2-0 Kırklarelispor (Türkiye Kupası)

-0-2 Sivasspor (Süper Lig)

-2-1 Trabzonspor (Süper Lig)

-1-3 Eyüpspor (Süper Lig)

-1-2 Antalyaspor (Türkiye Kupası)


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