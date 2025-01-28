Beşiktaş'ta Solskjaer acil takviye istedi!

Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki olumsuz performansı Norveçli teknik direktörü harekete geçirdi.



Ole Gunnar Solskjaer'in ilk sınavında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederken futboluyla büyük alkış toplayan Beşiktaş, Norveçli teknik adamın ikinci maçında Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.



Jean Onana ve Cher Ndour'u gözden çıkaran hocanın bu oyuncuların yerine iki takviye istediği, Chamberlain'in ayrılması halinde bir transfer daha yapılacağı ifade edildi.



Solskjaer ve Başkan Serdal Adalı'nın transfer konusunda sürekli iletişim halinde oldukları ifade edildi. Norveçli hoca, Antalyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, planlanan takviyeler için Başkan Adalı ile fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirmişti.



CHAMBERLAIN İÇİN KARAR VERİLMEDİ



Beşiktaş'ta Alex Oxlade Chamberlain'in durumu ise henüz netlik kazanmadı. Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen İngiliz futbolcu, Solskjaer'in verdiği şansı iyi kullanamadı. Chamberlain'in İngiltere'den iyi bir teklif gelmesi halinde kiralık olarak takımdan ayrılabileceği ileri sürüldü. Siyah-beyazlılar bu ayrılığın gerçekleşmesi halinde bir yabancı takviyesi daha yapacak.







