Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki olumsuz performansı Norveçli teknik direktörü harekete geçirdi.
Ole Gunnar Solskjaer'in ilk sınavında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederken futboluyla büyük alkış toplayan Beşiktaş, Norveçli teknik adamın ikinci maçında Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Jean Onana ve Cher Ndour'u gözden çıkaran hocanın bu oyuncuların yerine iki takviye istediği, Chamberlain'in ayrılması halinde bir transfer daha yapılacağı ifade edildi.
Solskjaer ve Başkan Serdal Adalı'nın transfer konusunda sürekli iletişim halinde oldukları ifade edildi. Norveçli hoca, Antalyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, planlanan takviyeler için Başkan Adalı ile fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirmişti.
CHAMBERLAIN İÇİN KARAR VERİLMEDİ
Beşiktaş'ta Alex Oxlade Chamberlain'in durumu ise henüz netlik kazanmadı. Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen İngiliz futbolcu, Solskjaer'in verdiği şansı iyi kullanamadı. Chamberlain'in İngiltere'den iyi bir teklif gelmesi halinde kiralık olarak takımdan ayrılabileceği ileri sürüldü. Siyah-beyazlılar bu ayrılığın gerçekleşmesi halinde bir yabancı takviyesi daha yapacak.
Beşiktaş'ta Solskjaer acil takviye istedi!
Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Antalyaspor karşılaşmasında olumsuz bir performans ortaya koyan siyah-beyazlılarda, teknik patron Ole Gunnar Solskjaer'in acil takviye istediği aktarıldı.
Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki olumsuz performansı Norveçli teknik direktörü harekete geçirdi.
- 09:00 Fenerbahçe'de gündem artık sol bek! 5 isim gündemde
- 08:53 Galatasaray, Nelsson'da kararını verdi
- 08:39 Beşiktaş'ta Solskjaer acil takviye istedi!
- 08:37 Spor yazarlarından Talisca yorumu: "Tadic'ten daha iyi randıman verir"
- 08:13 Carlo Ancelotti'ye Arda üzerinden öfke var!
- 08:13 İşte Kyle Walker-Peters'ın Galatasaray'dan istekleri
- 08:13 Beşiktaş'ta kanat harekatı: Ansu Fati
- 08:07 İsmail Kartal, yeni takımıyla ilk idmanına çıktı
- 08:00 Neymar, yuvasına geri dönüyor!
- 07:58 Faullerde Avrupa lideriyiz!
- 07:56 Galatasaray, Kevin Danso'da sona yakın
- 01:16 Fatih Terim'den transfer açıklaması!
- 00:55 Galatasaray'da sağ beke yeni aday: Hampus Skoglund
- 00:41 Okan Buruk'tan şampiyonluk ve transfer mesajı
- 00:33 Kasımpaşa, Hakan Keleş ile yollarını ayırdı
- 00:24 Bartuğ Elmaz, Maribor'a kiralandı
- 00:02 Anadolu Efes, deplasmanda 27 farkla galip
- 23:58 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası İstanbul'da başladı
- 23:55 Murat Şahin: "Golün iptali gereksizdi"
- 23:51 Hakan Keleş: "Üç puan aldığımız için çok mutluyuz"
- 23:48 Hakan Şapçı: "Eksik kadro ile kazandık"
- 23:42 Mesut Bakkal: "Mücadele iyi ama sonuç kötü"
- 23:37 Fenerbahçe'de Marcus Rashford sesleri
- 23:37 Çorum FK, Ali Akman'ı transfer etti
- 23:25 Hatayspor'dan VAR hakemine tepki!
- 23:18 1. Lig'de 21.hafta sonunda oluşan puan durumu
- 23:15 Bayern Münih, Jonas Urbig'i transfer etti!
- 23:07 Trabzonspor'da ayrılık açıklandı
- 22:52 Süper Lig'de 21. hafta sonunda oluşan puan durumu!
- 22:32 Aboubakar, maç sonunda çıldırdı!
- 22:07 Süper Lig'de inanılmaz maç: 9 gollü maçta kazanan Kasımpaşa
- 21:57 Manisa FK, deplasmanda hata yapmadı
- 21:42 Galatasaray'a Mauro Icardi'den sevindirici haber
- 21:15 Sakaryaspor, Burak Çoban'ı transfer etti
- 20:46 UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
- 20:43 Erkekler Salon Hokey şampiyonu Gaziantep Polisgücü!
- 20:17 Fatih Terim'in takımı Al Shabab son dakikada 3 puanı aldı
- 19:51 Omar Elabdellaoui, 33 yaşında futbolu bıraktı
- 19:39 Şanlıurfalı engelli çocuğun Fenerbahçe hayali gerçekleştirildi
- 19:30 Aston Villa anlaşma sağladı: Axel Disasi
- 19:03 Kadınlar Salon Hokeyi şampiyonu Gaziantep Dorukspor!
- 18:51 Beşiktaş'tan Olivier Ntcham hamlesi
- 18:49 Al Nassr'dan Talisca yerine iki aday!
- 18:10 Beşiktaş anlaşma sağladı: Cengiz Ünder
- 18:06 Leverkusen, Mario Hermoso için Roma ile anlaşmaya yakın
- 17:32 Celtic, Jota ile yeniden bir arada
- 17:30 Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da
- 17:10 Adana Demirspor'da ayrılık kararı!
- 16:58 Bowling Süper Lig ve 1'inci Lig Türkiye Şampiyonları belli oldu
- 16:51 İspanya Milli Takımı'nda Luis de la Fuente ile 2028'e devam
- 16:49 Süper Lig'de 23. hafta programı açıklandı
- 16:15 Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklandı
- 16:07 Adana Demirspor'dan Maestro ve Deniz Dönmezer için transfer açıklaması
- 15:48 Fenerbahçe'de sıradaki transfer sol bek!
- 15:31 Fenerbahçe'de son durum: Cengiz Ünder!
- 15:07 İşte İsmail Kartal'ın Türkiye'den istediği isimler!
- 14:48 Hidayet Türkoğlu: "İnşallah çekişmeli, hak edenin kazanacağı bir organizasyon yaşanır"
- 14:39 Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oranları
- 14:28 Muslera: "Kesin kararımı vermedim"
- 14:18 Davis, çocuklarıyla NBA'de oynamayacak: "Biri 3, diğeri 2 yaşında!"
Carlo Ancelotti'ye Arda üzerinden öfke var!
Bayern Münih, Jonas Urbig'i transfer etti!
Leverkusen, Mario Hermoso için Roma ile anlaşmaya yakın
Real Madrid, puan farkını açtı!
Ruben Amorim'den Rashford'a ağır sözler!
Barcelona, sahasında adeta gol oldu yağdı
Roma, geriye düştüğü maçta penaltılarla kazandı
Randy Nteka, Girona'ya kabus oldu!
Napoli'den Garnacho ve Adeyemi için açıklama!
Haaland: "Kazanmaya devam etmeliyiz"
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Beşiktaş anlaşma sağladı: Cengiz Ünder
-
2
Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da
-
3
Fenerbahçe'de Marcus Rashford sesleri
-
4
Galatasaray, Kevin Danso'da sona yakın
-
5
İşte İsmail Kartal'ın Türkiye'den istediği isimler!
-
6
Süper Lig'de 23. hafta programı açıklandı
-
7
Galatasaray'a Mauro Icardi'den sevindirici haber
-
8
Okan Buruk'tan şampiyonluk ve transfer mesajı
-
9
Galatasaray'da sağ beke yeni aday: Hampus Skoglund
-
10
İşte Kyle Walker-Peters'ın Galatasaray'dan istekleri