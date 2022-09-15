DİVAN KURULU İÇİN 3 ADAY VAR

YALÇIN KARADENİZ SEÇİM İÇİN NE DEMİŞTİ?

TEVFİK YAMANTÜRK'ÜN GÖRÜŞÜ

AYDOĞAN CEVAHİR KİMDİR?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta Divan Kurulu'nda başkanlık seçimi heyecanı yaşanacak. Siyah-beyazlılarda mevcut başkan Tevfik Yamantürk'ün dışında iki aday daha bulunuyor.Beşiktaş'ın eski divan kurulu başkanlarından Yalçın Karadeniz, ilk kez Sporx aracılığıyla Divan Kurulu için başkanlığa adaylığını açıklamıştı. Siyah-beyazlılarda Karadeniz'den sonra Aydoğan Cevahir de başkanlık için aday oldu. Böylelikle 17 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek seçim öncesinde aday sayısı 3 olacak.Yalçın Karadeniz,, "Divan seçimlerinde aday oldum. Divan Başkanı koltuğunda oturmak için başkanlık yapmamak gerek. Bana camia içinden çok destek geliyor. 2015 yılında denizin bittiğini anlatmaya çalıştım. Ben kahin ya da evliya değilim. Mali tablo açısından bir şeyler söylerken raporlar üstünden konuşuyordum. Konuşmacıların yüzde 40'ı son kongrede bana teşekkür ederek başladı konuşmasına. 'Beşiktaş'a ihanet ediyor' denilip beni ihraç etmişlerdi. Biz gereken şeyleri anlattık. Ahmet Nur Çebi de ibra aldıktan sonra, "Yalçın ağabeyimiz bu kürsüden denizin bittiğini anlattı ama inanamadık. Tarih onu haklı çıkardı" dedi. Keşke kulüp batma noktasına gelmeseydi, ben de haklı çıkmasaydım. Beşiktaş için aydınlık günler diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.Beşiktaş'ın mevcut divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, başkanlık için net bir mesaj vermişti. Sosyal medya hesabından adaylığını açıklayan Yamantürk, "Hem özel hayatımda hem iş hayatımda yola çıktığım insanları değiştirmem. Bu yüzden geçen dönemki arkadaşlarımızla tekrar Beşiktaş Divan Başkanlığı'na adayız" açıklamasını yapmıştı.Aydoğan Cevahir, daha önce Yeniköy Spor Kulübü Başkanlığı, Sarıyer Spor Kulübü Asbaşkanlığı, Feriköy Spor Kulübü 2. Başkanlığı, Alibeyköy Spor Klubü Başkanlığı, Kireçburnu Spor Kulübü Başkanlığı ve Tarabya Spor Kulübü Başkanlığı yapmıştı. Cevahir 2019 yılında Beşiktaş'ta başkan adaylığını açıklayan isimlerden biri olmuştu.