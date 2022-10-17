BAŞAKŞEHİR'E GİDERKEN ANLAŞTI

GELECEK SEZON DA TAKIMDA OLACAK

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın geleceğiyle ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Uçan'ın kariyerine 2024 yılına kadar siyah-beyazlılarda devam etmesi için gereken imzalar atıldı.Kontratı 2023 Haziran'da biteceği düşünülen 28 yaşındaki orta saha ile siyah-beyazlı yönetimin işini garantiye alarak çok daha önce anlaştığı öğrenildi. Salih Uçan ile geçtiğimiz yıl devre arasında Medipol Başakşehir'e kiralık giderken masaya oturularak 2024'e kadar imzaların atıldığı belirtildi.Salih'in kontratında böylelikle opsiyon konusu olmadığı ve gelecek sezon da takımda yer alacağı belirtildi. 2021 yazında bedelsiz Alanyaspor'dan transfer ettiği tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı forma altında 24 karşılaşmaya çıkıp 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.