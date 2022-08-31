SAĞLIK YAZILIMINDAN TAM İSABET

SALİH RİSKE EDİLMEDİ

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların bu sezon etkili performans ortaya koyan isimlerden Salih Uçan maça devam edememişti. Salih ile ilgili dikkati çeken bir detay ortaya çıktı.Beşiktaş'ın kullandığı sağlık yazılımı, Salih Uçan konusunda tam isabet sağladı. Futbolcunun verilerini değerlendiren yazılım, Salih'in 50. dakikadan itibaren sorun yaşayacağını öngörmüştü.Nitekim siyah-beyazlı futbolcu, ağları olmasından dolayı yerini 55. dakikada Berkay Vardar'a bıraktı. Beşiktaş teknik heyeti, Salih Uçan'ı sakatlığın ciddi boyuta ulaşmaması için riske etmedi.Süper Lig'de 4 maçta toplam 280 dakika süre alan Salih Uçan, 1 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu. Sezon başı kampında en istekli oyunculardan biri olan Salih Uçan, kendisiyle yapılan bir röportajda "Bu sezon farklı bir Salih izlettireceğim" ifadelerini kullanmıştı.