Beşiktaş'ta sakatlık: Zaynutdinov

Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'un Samsunspor maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

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Beşiktaş'ta sakatlık: Zaynutdinov
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17 Ocak 2025 20:27
Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'un Samsunspor maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Bakhtiyor Zaynutdinov'un; Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ile oynadığı müsabakanın ardından uyluk arka adale grubunda mevcut olan ağrısı nedeniyle yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde saptanan hamstring tendiniti nedeniyle riske edilmeyerek Reeder Samsunspor maçı kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir." denildi.

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