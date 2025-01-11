Beşiktaş'ta sakatlık: Gedson Fernandes

Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Gedson Fernandes, Bodrum FK maçının 23. dakikasında sakatlanarak oyundan alındı.

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Beşiktaş'ta sakatlık: Gedson Fernandes
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11 Ocak 2025 19:27
Son güncelleme 11 Ocak 2025 19:58
Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Gedson Fernandes, Bodrum FK maçının 23. dakikasında sakatlanarak oyundan alındı.

İkili mücadelede kafasına aldığı darbe sonrası sağlık ekiplerini isteyen Gedson, sağlık ekiplerinin kontrolünde oyun alanını terk etti.

Beşiktaş'ta Gedson'un yerine Al-Musrati oyuna dahil oldu.

Öte yandan Sözcü'nün haberine göre; oyuna devam edemeyen Gedson Fernandes'in beyin sarsıntısı geçirdiği saptandı.

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