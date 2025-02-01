Beşiktaş'ta rota Paul Onuachu

UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in "Pivot santrfor istiyorum" talebi sonrası siyah-beyazlı yönetim, Southampton forması giyen Paul Onuachu'yu kadroya katmak için düğmeye bastı.*** HERKESE 1000 TL HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Geçen sezon kiralık olarak Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 30 yaşındaki Nijeryalı forvet için Başkan Serdal Adalı bizzat devreye girdi.
SATMAK İSTİYORLAR
İngiliz ekibiyle temaslarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti. Ancak Southampton'ın oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmadığı ve bonservisle satmak istediği belirtiliyor. Bu nedenle transfer görüşmelerinin son güne kadar sürebileceği ifade ediliyor.
Beşiktaş, Solskjaer'in oyun planına uygun olan Onuachu'yu kadroya katmak için yoğun mesai harcıyor ve transfer sürecini olumlu sonuçlandırmak istiyor.
Geçen sezon kiralık olarak Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 30 yaşındaki Nijeryalı forvet için Başkan Serdal Adalı bizzat devreye girdi.
SATMAK İSTİYORLAR
İngiliz ekibiyle temaslarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti. Ancak Southampton'ın oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmadığı ve bonservisle satmak istediği belirtiliyor. Bu nedenle transfer görüşmelerinin son güne kadar sürebileceği ifade ediliyor.
Beşiktaş, Solskjaer'in oyun planına uygun olan Onuachu'yu kadroya katmak için yoğun mesai harcıyor ve transfer sürecini olumlu sonuçlandırmak istiyor.