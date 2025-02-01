Beşiktaş'ta rota Paul Onuachu

Ole Gunnar Solskjaer'in pivot santrfor talebi üzerine Beşiktaş, Southampton'ın 2.01 metre boyundaki forveti Paul Onuachu için girişimlere başladı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta rota Paul Onuachu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2025 10:46
Son güncelleme 01 Şubat 2025 11:22
UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in "Pivot santrfor istiyorum" talebi sonrası siyah-beyazlı yönetim, Southampton forması giyen Paul Onuachu'yu kadroya katmak için düğmeye bastı.

Geçen sezon kiralık olarak Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 30 yaşındaki Nijeryalı forvet için Başkan Serdal Adalı bizzat devreye girdi.

SATMAK İSTİYORLAR

İngiliz ekibiyle temaslarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti. Ancak Southampton'ın oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmadığı ve bonservisle satmak istediği belirtiliyor. Bu nedenle transfer görüşmelerinin son güne kadar sürebileceği ifade ediliyor.

Beşiktaş, Solskjaer'in oyun planına uygun olan Onuachu'yu kadroya katmak için yoğun mesai harcıyor ve transfer sürecini olumlu sonuçlandırmak istiyor.

 

*** HERKESE 1000 TL HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery