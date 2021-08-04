Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sevinci!

Beşiktaş'ın yeniden anlaşmaya vardığı ve transferini kısa süre içinde resmen açıklamaya hazırlandığı Rachid Ghezzal'ın son durumu siyah-beyazlı teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sevinci!
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04 Ağustos 2021 13:47
Alex Teixeira'nın durumu sebebiyle sıkıntıda olan Beşiktaş teknik heyetini Ghezzal sevindiriyor.

Leicester City ile kampta olan Cezayirli yıldızın testlerinde herhangi bir sağlık problemi bulunmadığı ve çok iyi bir kamp dönemi geçirdiği öğrenildi.

Önümüzdeki günlerde resmen açıklanması beklenen Ghezzal'ın sağlıklı ve hazır olarak takıma katılacak olması teknik direktör Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürdü.


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