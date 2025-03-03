Beşiktaş'ta Keny Arroyo adım adım ilk 11'e

Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo'nun gelecek haftalardaki maçlarda ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Keny Arroyo adım adım ilk 11'e
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03 Mart 2025 10:03

Beşiktaş'ın ara transfer dönemimde kadrosuna kattığı genç oyuncu Keny Arroyo, Kayserispor'a karşı 58. dakikada oyuna girerek ilk kez taraftarı önünde sahaya çıktı.

Siyah beyazlılardaki ilk lig maçına Eyüpspor deplasmanında çıkan ve 14 dakika sahada kalan 19 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile oynanan müsabakada 11'de sahada yer aldı ve ilk golünü de kaydetti.

İLK 11'E GEÇMESİ BEKLENİYOR

Ekvadorlu oyuncunun ilerleyen maçlarda ilk 11'e geçmesi bekleniyor. 

 
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