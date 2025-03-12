Beşiktaş'ta kayıplar aranıyor!

Beşiktaş, ara transfer döneminde rakiplerinin aksine kadrosuna yaptığı iki genç oyuncu takviyesiyle dikkat çekmişti.
Siyah beyazlılar Ekvador ekibi Independiente'den transfer ettiği 19 yaşındaki Keny Arroyo'nun bonservisinin yarısı için yaklaşık 5.5 milyon euro ödedi. Ancak genç kanat oyuncusu yüksek potansiyeline rağmen performansıyla şu ana kadar hayal kırıklığı yarattı.
1 GOL KAYDETTİ
Beşiktaş formasıyla çıktığı 4 maçta 1 gol atan Arroyo'nun çok sık top kaybı yapması ve etkisiz görüntüsü son oynanan Gaziantep FK maçında da devam edince taraftarlardan tepki almıştı.
BİR DİĞER İSİM ELAN RICARDO
Beşiktaş'ın Kolombiya ekibi La Equidad'dan yaklaşık 2 milyon dolar karşılığında renklerine bağladığı 20 yaşındaki orta saha Elan Ricardo ise geldiğinden beri forma şansı bulamadı.
İlk geldiği günlerde hazır olmayan Elan, sonrasında ise yaşadığı hastalıklar nedeniyle henüz forma giyemedi.
Siyah beyazlılar Ekvador ekibi Independiente'den transfer ettiği 19 yaşındaki Keny Arroyo'nun bonservisinin yarısı için yaklaşık 5.5 milyon euro ödedi. Ancak genç kanat oyuncusu yüksek potansiyeline rağmen performansıyla şu ana kadar hayal kırıklığı yarattı.
1 GOL KAYDETTİ
Beşiktaş formasıyla çıktığı 4 maçta 1 gol atan Arroyo'nun çok sık top kaybı yapması ve etkisiz görüntüsü son oynanan Gaziantep FK maçında da devam edince taraftarlardan tepki almıştı.
BİR DİĞER İSİM ELAN RICARDO
Beşiktaş'ın Kolombiya ekibi La Equidad'dan yaklaşık 2 milyon dolar karşılığında renklerine bağladığı 20 yaşındaki orta saha Elan Ricardo ise geldiğinden beri forma şansı bulamadı.
İlk geldiği günlerde hazır olmayan Elan, sonrasında ise yaşadığı hastalıklar nedeniyle henüz forma giyemedi.