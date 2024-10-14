Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'ndan ayrılık kararı

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, hem takımda istediği süreyi alamaması hem de Avrupa'da oynanan Eintracht Frankfurt maçının sonunda ıslıklanmasının ardından takımdan ayrılmak istediğini belirtti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'ndan ayrılık kararı
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14 Ekim 2024 14:04
Beşiktaş'ın 23 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, siyah beyazlı formayla az süre alması ve UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında oynadıkları Eintracht Frankfurt maçının sonlarında taraftarlar tarafından ıslıklanmasının ardından takımdan ayrılmak istediğini belirtti.

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la şampiyonluk yaşadığı 2020-21 sezonunda kalesini koruyan ancak daha sonra takımdaki yerini Mert Günok'a kaybeden Ersin Destanoğlu, son oynanan Eintracht Frankfurt maçında tribünlerden tepki görmüştü.

FRANKFURT MAÇINDA ISLIKLANDI
 UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynanan karşılaşmada bu sezon ilk kez siyah beyazlı forma giyen Ersin Destanoğlu, 3-1 kaybedilen maçın sonlarına doğru taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ta uzun süredir Mert Günok'un gerisinde kalan genç eldivenin taraftarın da tepkilerinin ardından ayrılmak istediği ifade edildi.

UYGUN TEKLİFLERE SICAK BAKIYOR

Ersin, uygun bir teklif olması halinde oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

1 MAÇA ÇIKTI

Ersin Destanoğlu, bu sezon Beşiktaş forması ile sadece 1 maça çıktı.

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