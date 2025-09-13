Beşiktaş'ta Jota Silva'da dikkat çeken detay!

Beşiktaş uzun zamandır beklenen sol kanat takviyesini Jota Silva ile yaptı.
İŞTE BİLİNMEYEN YÖNLERİ
26 yaşındaki futbolcu, joker özelliğiyle dikkat çekiyor. İşte kariyeri ve özellikleri...
Futbola Sousense'de başlayan Jota, ilk büyük çıkışını Vitoria'da yaptı. İki sezonda 83 maçta görev alıp 22 asist ve 11 asistlik performans sergiledi.
Jota Silva, 2023-24 sezonunda Portekiz liginde yılın 11'ine seçilmeyi başardı.
Başarılı performansının ardından milli takıma çağrıldı ve 2 maçta formayı sırtına geçirdi.
Kariyerinin yükselişi, 7 milyon Euro bonservis ve 6 milyon Euro bonus karşılığında Nottingham Forest'e transferiyle devam etti.
ÇOK YÖNLÜ
Jota Silva'nın en büyük özelliği ise çok yönlü bir futbolcu olması. Portekizli yıldız, sol kanat, sağ kanat, santrfor ve forvet arkasında da oynayabiliyor.
Kariyerinde 58 kez sağ kanat, 39 defa sol kanat ve 20 kez de santrfor olarak görev yaptı.
BİYONİK ADAM JOTA
Pres gücü yüksek, rakibi baskı altında tutan futbol yapısıyla tanınan Silva, dribbling yeteneği ile dikkat çekiyor. Ayrıca takıma defansif anlamda da katkı sağlıyor.
HİÇ MAÇ KAÇIRMADI
26 yaşındaki Portekizli, bugüne kadar hiç maç kaçırmadı ve bir kez dahi sakatlık yaşamadı.
