Beşiktaş'ta Joao Mario'nun maliyeti belli oldu!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32.haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Beşiktaş bu sonuçla Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta sadece 5 kez puan kaybı yaşadı. Ayrıca oynanan oyun da taraftarların tepkisini çekti.
Futbolcu grubu performansıyla eleştirilirken bazı futbolcuların takımdaki varlığı ve maliyetleri de tartışılmaya başlandı.
JOAO MARIO'NUN BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ BELLİ OLDU
Bu isimlerden biri Göztepe maçında süre almayan Portekizli futbolcu Joao Mario oldu. Portekizli futbolcunun Beşiktaş'a maliyeti belli oldu.
Sports Digitale YouTube kanalının maç yayınında Joao Mario'nun maaşı hakkında bilgi veren Sercan Dikme, futbolcunun maaşının bu sezon 1 milyon 785 bin euro olduğunu ifade etti. Dikme, futbolcuya 300 bin euro da imza parası verildiğini ifade etti.
JOAO MARIO'NUN BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI
Beşiktaş'a sezon başında 2 milyon bonservis bedeli ile Benfica'dan gelen Portekizli oyuncu, bu sezon oynadığı 32 maçta 4 gol atarken 4 de asist yaptı. 32 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş bu sonuçla Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta sadece 5 kez puan kaybı yaşadı. Ayrıca oynanan oyun da taraftarların tepkisini çekti.
Futbolcu grubu performansıyla eleştirilirken bazı futbolcuların takımdaki varlığı ve maliyetleri de tartışılmaya başlandı.
JOAO MARIO'NUN BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ BELLİ OLDU
Bu isimlerden biri Göztepe maçında süre almayan Portekizli futbolcu Joao Mario oldu. Portekizli futbolcunun Beşiktaş'a maliyeti belli oldu.
Sports Digitale YouTube kanalının maç yayınında Joao Mario'nun maaşı hakkında bilgi veren Sercan Dikme, futbolcunun maaşının bu sezon 1 milyon 785 bin euro olduğunu ifade etti. Dikme, futbolcuya 300 bin euro da imza parası verildiğini ifade etti.
JOAO MARIO'NUN BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI
Beşiktaş'a sezon başında 2 milyon bonservis bedeli ile Benfica'dan gelen Portekizli oyuncu, bu sezon oynadığı 32 maçta 4 gol atarken 4 de asist yaptı. 32 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.