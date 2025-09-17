Beşiktaş'ta Jadon Sancho gerçeği!

Basın toplantısında konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Jadon Sancho ile ilişkin açıklamalarda bulundu.
Adalı, Manchester United forması giyen İngiliz yıldızın Türkiye'ye gelmek istemediğini belirtti.
"JADON SANCHO, GELMEK İSTEMEDİ"
Oyuncunun gelmek istemediğini ifade eden Serdal Adalı, "Jadon Sancho... İstediği parayı kabul ettik. Kulübüyle belli bir noktaya geldik. Kariyerine ülkemizde devam etmek istemedi. Transfer de olumlu sonuçlanmadı." sözlerini sarf etti.
