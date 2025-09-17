17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Beşiktaş'ta Jadon Sancho gerçeği!

Manchester United forması giyen Jadon Sancho'yla alakalı konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İngiliz golcünün Türkiye'ye gelmek istemediğini söyledi.

calendar 17 Eylül 2025 12:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Jadon Sancho gerçeği!
Basın toplantısında konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Jadon Sancho ile ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalı, Manchester United forması giyen İngiliz yıldızın Türkiye'ye gelmek istemediğini belirtti.

"JADON SANCHO, GELMEK İSTEMEDİ"

Oyuncunun gelmek istemediğini ifade eden Serdal Adalı, "Jadon Sancho... İstediği parayı kabul ettik. Kulübüyle belli bir noktaya geldik. Kariyerine ülkemizde devam etmek istemedi. Transfer de olumlu sonuçlanmadı." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
