Beşiktaş'ta Immobile, kendini affettirmek istiyor!

Beşiktaş'ta, 2025'te 13 maçta 2 gol atabilen bunun da 1'ini penaltıdan kaydeden Ciro Immobile, Galatasaray maçıyla kendini camiaya affettirmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Immobile, kendini affettirmek istiyor!
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28 Mart 2025 11:57
İki aydır performans olarak beklentilerin çok uzağında olan Ciro Immobile, yeniden ayağa kalkmak için derbiyi fırsat görüyor.

İLK 11'DE OLACAK

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, formu her ne kadar kötü de olsa tecrübesinden dolayı İtalyan yıldızı, Galatasaray maçında 11'de sahaya sürecek.

2025 takviminde 13 maça çıkıp, sadece 2 gol kaydeden bunun birini de penaltıdan atan İmmobile, derbiyle birlikte kendisini affettirmek istiyor.

Hafta boyunca idmanlarda oyuncusuyla yakından ilgilenen Solskjaer, mental olarak da zihnini rahatlatma çabası içerisindeydi. 35 yaşındaki santrforun, milli arada fiziksel olarak kendisini biraz daha toparladığı kaydedildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Beşiktaş'ta bu sezon 35 maçta forma giyen yıldız santrfor, 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 
 
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