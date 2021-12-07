Beşiktaş'ta ilginç istatistik! Tek rakibi Lille...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafer elde eden Beşiktaş bu sezon taraftarına çok büyük bir hüsran yaşatıyor. Süper Lig'de 15. haftanın sonunda lider Trabzonspor'un tam 18 puan gerisinde kalan Siyah-Beyazlılar aynı zamanda son derece oldukça ilginç bir istatistiğe de imzasını attı.Sergen Yalçın'ın ekibi, Avrupa'nın en büyük 15 ligindeki son şampiyonlar arasında zirveden en çok uzaklaşan iki takımdan birisi oldu. Zirveyi Beşiktaş'la beraber paylaşan takım ise Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille oldu. Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de PSG'nin önünde ipi göğüsleyerek tarihi bir başarı yakalayan Fransız ekibi, bu sezon tıpkı Beşiktaş gibi liderden 18 puan fark yemiş durumda.Listenin 3. sırasında İsviçre'den Young Boys, 4. sırasında Belçika'dan Club Brugge, 5. sırasında ise İtalya'dan Inter yer alıyor. Avrupa'nın diğer büyük 10 liginde ise ya son şampiyonlar yine zirvede yer alıyor ya da averajla 2. sırada bulunuyor.