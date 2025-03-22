Beşiktaş sezona girerken Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka ile yola devam etmemiş, Cenk Tosun'a da yeni sözleşme sunulmamıştı. Bununla birlikte bir dünya yıldızı olan Ciro Immobile, kadroya katıldı.
İkinci forvet bekleyenlere Semih Kılıçsoy işaret edilirken bir diğer genç isim Mustafa Erhan Hekimoğlu rotasyona dahil edildi. Ancak Immobile'ye alternatif olarak düşünülen iki oyuncu, beklenen performansı sergileyemedi ve sezon başında yapılan planlar tutmadı.
35 yaşındaki usta ismin form sorunu yaşadığı 2 aylık süreçte devreye giren olmayınca beklentilerin altında oynasa da şans bulmaya devam etti.
HEKİMOĞLU'NUN SÜRESİ ARTACAK
Beşiktaş forvet hattının genç isimlerinden Semih Kılıçsoy, geçen sezon 35 resmi maça çıkıp 12 gol ve 4 asist kaydederken bu yıl ise 38 karşılaşmada 4 gol ve 3 asist üretebildi. Mustafa Erhan Hekimoğlu ise bu sezon 21 maçın sadece 2'sinde 11 başladı.
Tek golünü sezon başında Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı atan 17 yaşındaki futbolcu, diğer maçlarda ise skor yapamadı. Siyah- beyazlı ekipte, yaşanan santrfor problemini çözmek isteyen teknik direktör Solskjaer, sezonun önemli bölümü geride kalmasına rağmen Immobile'ye fiziksel çalışmalar yaptırıyor. Semih ve Mustafa'da ise gol vuruşları üzerinde duruluyor. İki Türk isimle özel görüşme yapan Norveçli hoca, Hekimoğlu'na daha çok süre vereceğini iletti.
Beşiktaş'ta hücum planı değişiyor!
Ciro Immobile'nin form sorunu sonrası Beşiktaş, genç forvetler Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'na daha fazla şans vermeye hazırlanıyor.
Beşiktaş sezona girerken Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka ile yola devam etmemiş, Cenk Tosun'a da yeni sözleşme sunulmamıştı. Bununla birlikte bir dünya yıldızı olan Ciro Immobile, kadroya katıldı.
- 12:39 Milli Takım'da Kaan Ayhan ve Merih Demiral idmana çıkmadı
- 12:38 Rayyan Baniya ikinci kez bunu yaşadı!
- 12:32 Beşiktaş'ın derbi kozu: Kare as!
- 12:12 Beşiktaşlı Keny Arroyo'ya milli fren!
- 11:56 Beşiktaş'tan milli yıldızlara kanca!
- 11:53 Mertens, eleştirilere rağmen ikinci sırada!
- 11:44 Osimhen, Ruandalı futbolcuya Galatasaray forması verdi!
- 11:34 Beşiktaş için telafi zamanı!
- 11:25 Galatasaray, gelirde rakiplerini solladı
- 11:15 Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın bonservisini belirledi
- 11:08 Michy Batshuayi dünya futbol tarihine geçti!
- 10:56 Trabzonspor, Giorgi Kochorashvili'yi takibe aldı!
- 10:55 Beşiktaş'ta hücum planı değişiyor!
- 10:55 Galatasaray, 5 maddede kendine geldi
- 10:50 Beşiktaş'ta santrfor harekatı!
- 10:42 Okan Buruk'tan oyunculara uyarı: "Daha 9 maç var"
- 10:38 Süper Lig, tam 2,5 ayda Avrupa'yı yine geçti!
- 10:24 Galatasaray, 19'luk kanat oyuncusunu listesine aldı!
- 10:18 Fenerbahçe'de Fred'in yerine gelecek isim belli oldu!
- 10:08 Kaçan fırsattan Avrupa yıldızına: Oğuz Aydın
- 10:07 Galatasaray'dan Muslera yerine kaleye 5 aday!
- 09:46 Yusuf Akçiçek'e dev takip!
- 09:44 Roma'nın en büyük hayali; Montella!
- 09:38 Immobile'den İtalya'da anlamlı proje!
- 09:36 Galatasaray'dan Osimhen için çılgın teklif: 65 milyon euro!
- 02:30 Youssef En-Nesyri'den milli takımda asist!
- 01:57 Galatasaray'da sakatlık kabusu!
- 01:10 Alvaro Morata, idmana çıkmadı!
- 00:43 İngiltere'de Tuchel dönemi galibiyetle başladı!
- 00:42 Anadolu Efes'ten Partizan'a büyük fark!
- 00:39 Polonya'ya galibiyeti Lewandowski getirdi!
- 00:22 Edin Dzeko'da kırık şüphesi!
- 00:11 Jose Mourinho için Premier Lig yanıtı!
- 23:53 Murat Alkaş: "Final için çok mutluyuz"
- 23:47 Myles Lewis-Skelly'den tarihe geçen gol!
- 23:36 Galatasaray'dan Osimhen'e mesaj!
- 23:15 Real Madrid'e Huijsen'de rakip Chelsea!
- 23:00 Barcelona'nın Jonathan David ısrarı
- 22:48 Bahçeşehir Koleji, Daçka'yı 4 sayı farkla geçti!
- 22:30 Emlak Konut, finale yükseldi!
- 22:29 Ümit Milli Takım, Kosova'yı 2 golle yendi!
- 21:53 Gaoussou Diarra'dan transfer açıklaması!
- 21:21 Mbappe'den Zidane mesajı: "Mutlu olurum"
- 21:00 Nijerya, Osimhen ile kazandı!
- 20:58 A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
- 20:28 Borussia Dortmund'da veda kararı: Julian Brandt
- 20:17 FIFA'dan Club Leon'a men!
- 20:00 Davinson Sanchez'in durumu için açıklama!
- 19:47 Liverpool: "Alisson geri dönüyor"
- 19:24 İspanya'da Cubarsi yerine Mario Gila
- 19:11 Raphinha'dan ayrılık itirafı!
- 18:44 ÇBK Mersin, finale yükseldi!
- 18:38 Angelino: "Kariyerimin en iyi dönemindeyim"
- 18:22 Aydın Büyükşehir'de Aleksandra Rasinska'ya yeni sözleşme
- 18:16 Galatasaray için Williams iddiası!
- 18:02 Lautaro Martinez'den geleceği için açıklama!
- 17:49 Napoli ve Milan onun peşinde: Sebastian Szymanski
- 17:39 İtalya'ya Calafiori'den kötü haber!
- 17:32 Rangers'ta Hagi'ye yeni sözleşme!
- 17:15 A Milli Takım'da sürpriz: Rayyan Baniya
Real Madrid'e Huijsen'de rakip Chelsea!
Barcelona'nın Jonathan David ısrarı
Mbappe'den Zidane mesajı: "Mutlu olurum"
Borussia Dortmund'da veda kararı: Julian Brandt
Liverpool: "Alisson geri dönüyor"
Raphinha'dan ayrılık itirafı!
Angelino: "Kariyerimin en iyi dönemindeyim"
Lautaro Martinez'den geleceği için açıklama!
İspanyol basınında Arda Güler tartışması!
Chelsea, Sporting'den iki genç oyuncuyu transfer etti!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Galatasaray'da sakatlık kabusu!
-
2
Edin Dzeko'da kırık şüphesi!
-
3
Galatasaray'dan Osimhen için çılgın teklif: 65 milyon euro!
-
4
Davinson Sanchez'in durumu için açıklama!
-
5
Gaoussou Diarra'dan transfer açıklaması!
-
6
Fenerbahçe'de Fred'in yerine gelecek isim belli oldu!
-
7
Jose Mourinho için Premier Lig yanıtı!
-
8
Barcelona'nın Jonathan David ısrarı
-
9
A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
-
10
Real Madrid'e Huijsen'de rakip Chelsea!