Beşiktaş'ta Güven Yalçın için görüşme

Beşiktaş, Güven Yalçın'ın sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Güven Yalçın için görüşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2022 09:55
Güven Yalçın
Güven Yalçın
Beşiktaş
Beşiktaş, son günlerde adı Galatasaray ve Trabzonspor'la anılan Güven Yalçın'ın sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmak için ilk adımı attı...

Siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, oyuncunun menajeri Ersin Akan ile görüştü ve düşüncelerini sordu. Akan, 80 bin Euro yıllık ücrette iyileştirme beklediklerini aktardı.

Beşiktaş yönetimi, Güven'e 3 yıllık yeni sözleşme ile birlikte 400 bin Euro civarında bir teklif yapmayı planlıyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.