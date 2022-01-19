Beşiktaş'ta Güven Yalçın için görüşme

Beşiktaş, son günlerde adı Galatasaray ve Trabzonspor'la anılan Güven Yalçın'ın sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmak için ilk adımı attı...



Siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, oyuncunun menajeri Ersin Akan ile görüştü ve düşüncelerini sordu. Akan, 80 bin Euro yıllık ücrette iyileştirme beklediklerini aktardı.



Beşiktaş yönetimi, Güven'e 3 yıllık yeni sözleşme ile birlikte 400 bin Euro civarında bir teklif yapmayı planlıyor.



