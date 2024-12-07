Beşiktaş'ta gözler Immobile'de olacak

Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile oynanacak dev derbide gözler Ciro Immobile'nin üzerinde olacak.
Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, derbide siyah-beyazlıların en önemli gol umudu olacak. Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan 34 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk resmi maçında Süper Kupa'da Galatasaray karşısında 2 gol atmayı başardı.
Ligde geride kalan süreçte 9 gol atan Immobile, Avrupa'da da 2 gol kaydetti. Deneyimli futbolcu, ligde kaydettiği 9 golle gol krallığında zirvede bulunuyor.
5 MAÇ SONRA İLK PEŞİNDE
5 maç sonra ilk peşinde Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 5 müsabakada galibiyete ulaşamadı. Ligin 9. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenen Kara Kartal, ardından oynadığı 5 karşılaşmada 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Ligde 5 maçtır kazanamayan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenerek, taraftarını mutlu etmeye çalışacak.
DERBİYE BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA!
Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, derbide siyah-beyazlıların en önemli gol umudu olacak. Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan 34 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk resmi maçında Süper Kupa'da Galatasaray karşısında 2 gol atmayı başardı.
Ligde geride kalan süreçte 9 gol atan Immobile, Avrupa'da da 2 gol kaydetti. Deneyimli futbolcu, ligde kaydettiği 9 golle gol krallığında zirvede bulunuyor.
5 MAÇ SONRA İLK PEŞİNDE
5 maç sonra ilk peşinde Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 5 müsabakada galibiyete ulaşamadı. Ligin 9. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenen Kara Kartal, ardından oynadığı 5 karşılaşmada 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Ligde 5 maçtır kazanamayan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenerek, taraftarını mutlu etmeye çalışacak.
DERBİYE BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA!