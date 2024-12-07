Beşiktaş'ta gözler Immobile'de olacak

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Fenerbahçe derbisinde takımının en önemli gol ayağı olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta gözler Immobile'de olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Aralık 2024 11:06
Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile oynanacak dev derbide gözler Ciro Immobile'nin üzerinde olacak.

Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, derbide siyah-beyazlıların en önemli gol umudu olacak. Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan 34 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk resmi maçında Süper Kupa'da Galatasaray karşısında 2 gol atmayı başardı.

Ligde geride kalan süreçte 9 gol atan Immobile, Avrupa'da da 2 gol kaydetti. Deneyimli futbolcu, ligde kaydettiği 9 golle gol krallığında zirvede bulunuyor.

5 MAÇ SONRA İLK PEŞİNDE

5 maç sonra ilk peşinde Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 5 müsabakada galibiyete ulaşamadı. Ligin 9. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenen Kara Kartal, ardından oynadığı 5 karşılaşmada 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Ligde 5 maçtır kazanamayan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenerek, taraftarını mutlu etmeye çalışacak.

DERBİYE BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA!


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery