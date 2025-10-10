Beşiktaş'ta derbiyle gelen Sergen Yalçın devrimi!

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde ortaya konan futbol camiada büyük bir memnuniyet yarattı. Süper Lig'de 7'de 7 ile başlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u deviren rakibi karşısında alınan 1-1'lik beraberlik, siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'a olan güveni iyice perçinledi.



BAŞKAN'DAN TAM DESTEK



Başkan Serdal Adalı, derbinin ardından yaptığı toplantıda teknik direktörünü tebrik etti. Yalçın'a duyduğu güveni dile getiren Adalı'nın, "Ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı bir kez daha görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Senin ve ekibinin daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Adalı ayrıca, bundan sonraki tüm transfer operasyonları için Sergen Yalçın'a tam yetki verdi. Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde kadrosuna katacağı ve göndereceği futbolcuların kararını Yalçın verecek.Tecrübeli çalıştırıcının orta saha, forvet ve kanat bölgelerine transfer talebinde bulunduğu, kısa süre içinde listede yer alan isimleri yönetime sunacağı aktarıldı.