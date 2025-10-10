09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
2-1
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
4-0
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
0-6
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
3-1
09 Ekim
Malta-Hollanda
0-4
09 Ekim
Avusturya-San Marino
10-0
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
2-2
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
0-0
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
3-1
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-2
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-1
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-3

Beşiktaş'ta derbiyle gelen Sergen Yalçın devrimi!

Galatasaray karşısındaki performans teknik ekibe duyulan güveni artırdı. Başkan Serdal Adalı, Sergen Yalçın'a transferde tam yetki verdi.

Beşiktaş'ta derbiyle gelen Sergen Yalçın devrimi!
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde ortaya konan futbol camiada büyük bir memnuniyet yarattı. Süper Lig'de 7'de 7 ile başlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u deviren rakibi karşısında alınan 1-1'lik beraberlik, siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'a olan güveni iyice perçinledi.

BAŞKAN'DAN TAM DESTEK

Başkan Serdal Adalı, derbinin ardından yaptığı toplantıda teknik direktörünü tebrik etti. Yalçın'a duyduğu güveni dile getiren Adalı'nın, "Ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı bir kez daha görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Senin ve ekibinin daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



TRANSFER YETKİSİ SERGEN YALÇIN'DA 

Adalı ayrıca, bundan sonraki tüm transfer operasyonları için Sergen Yalçın'a tam yetki verdi. Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde kadrosuna katacağı ve göndereceği futbolcuların kararını Yalçın verecek.

TAKVİYELER YOLDA

Tecrübeli çalıştırıcının orta saha, forvet ve kanat bölgelerine transfer talebinde bulunduğu, kısa süre içinde listede yer alan isimleri yönetime sunacağı aktarıldı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
