Beşiktaş'ta derbi öncesi eksik yok!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 17 puanla haftaya 4. sırada girdi.
Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, derbiyi kazanarak olumsuz havayı değiştirmeyi planlıyor.
- Beşiktaş'ta eksik yok
Siyah-beyazlılarda derbi öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.
Beşiktaş'ta geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rafa Silva, derbi öncesi yapılan antrenmanlarda takımla çalıştı.
Portekizli futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda derbide sahada olacak.
