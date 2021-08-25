Beşiktaş'ta Cyle Larin ilk 11'e

Sergen Yalçın'ın, Cyle Larin'e Karagümrük maçında ilk onbirde görev vermeyi planladığı öğrenildi.

Haber; Türkiye
Abone Ol
Beşiktaş'ta Cyle Larin ilk 11'e
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ağustos 2021 11:47
Cyle Larin
Cyle Larin
Beşiktaş
Beşiktaş'ta geçen sezon takımın en golcüsü olan Cyle Larin bu sezon ilk on bir siftahını Karagümrük karşısında yapacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Gaziantep maçında N'Koudou yerine oyuna girdikten sonra takımı hücumda canlandıran Kanadalı yıldıza ilk onbirde görev vermeyi planladığı öğrenildi.

GOL MAKİNESİ OLDU

Geçen sezon başında gönderilmesi düşünülen Larin, Sergen Yalçın döneminde tam bir patlama yaşamıştı. Kanadalı oyuncu Süper Lig'de 38 maçta 19 gol ve 6 asistle oynadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 maçta 3 gol atan futbolcu, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki tek maçta da bir gol atmıştı. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.