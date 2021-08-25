Beşiktaş'ta Cyle Larin ilk 11'e

GOL MAKİNESİ OLDU

Geçen sezon başında gönderilmesi düşünülen Larin, Sergen Yalçın döneminde tam bir patlama yaşamıştı. Kanadalı oyuncu Süper Lig'de 38 maçta 19 gol ve 6 asistle oynadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 maçta 3 gol atan futbolcu, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki tek maçta da bir gol atmıştı.

Beşiktaş'ta geçen sezon takımın en golcüsü olan Cyle Larin bu sezon ilk on bir siftahını Karagümrük karşısında yapacak.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Gaziantep maçında N'Koudou yerine oyuna girdikten sonra takımı hücumda canlandıran Kanadalı yıldıza ilk onbirde görev vermeyi planladığı öğrenildi.