Beşiktaş'ta Cabral pazarlığı

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Jovane Cabral ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Siyah-beyazlılar transfer için Sporting'e son teklifini sundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta Cabral pazarlığı
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25 Haziran 2022 10:03
Beşiktaş yönetimi Cyle Larin'den doğan boşluğu doldurmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Jovane Cabral için Sporting Lizbon'a teklifini sundu.

BEŞİKTAŞ'IN CABRAL TEKLİFİ

Yeşil Burun Adalı futbolcuyu transfer etmek isteyen Beşiktaş, Sporting'e yüzde 50 bonservis ve 2.5 milyon Euro teklif etti. Sporting Lizbon şimdilik bu yanıta olumlu yanıt vermedi.

5 MİLYON EURO'DA ISRARCILAR

Sporting Lizbon, futbolcunun bonservisinin tamamı için 5 milyon Euro ve bu rakamı da peşin istiyor. Kulüpler arasında pazarlıklar devam ediyor.

SARRI, LAZIO İLE DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR

Bu arada İtalya'dan Corriere dello Sport'un haberine göre; Lazio Teknik Direktörü Maurizzio Sarri, geçen sezon Lazio'da kiralık oynayan futbolcuya 1 yıl daha şans vermeyi düşünüyor. İtalyanlar, Sporting'den yeni bir kiralama opsiyonu istedi. Ancak; Portekiz ekibi bu teklife de henüz yanıt vermedi.



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