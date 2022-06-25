BEŞİKTAŞ'IN CABRAL TEKLİFİ

5 MİLYON EURO'DA ISRARCILAR

SARRI, LAZIO İLE DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR

Beşiktaş yönetimi Cyle Larin'den doğan boşluğu doldurmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Jovane Cabral için Sporting Lizbon'a teklifini sundu.Yeşil Burun Adalı futbolcuyu transfer etmek isteyen Beşiktaş, Sporting'e yüzde 50 bonservis ve 2.5 milyon Euro teklif etti. Sporting Lizbon şimdilik bu yanıta olumlu yanıt vermedi.Sporting Lizbon, futbolcunun bonservisinin tamamı için 5 milyon Euro ve bu rakamı da peşin istiyor. Kulüpler arasında pazarlıklar devam ediyor.Bu arada İtalya'dan Corriere dello Sport'un haberine göre; Lazio Teknik Direktörü Maurizzio Sarri, geçen sezon Lazio'da kiralık oynayan futbolcuya 1 yıl daha şans vermeyi düşünüyor. İtalyanlar, Sporting'den yeni bir kiralama opsiyonu istedi. Ancak; Portekiz ekibi bu teklife de henüz yanıt vermedi.