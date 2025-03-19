Beşiktaş'ta Arroyo, derbiye kıl payı yetişiyor!

Beşiktaş'a devre arası katılan Keny Arroyo, Ekvador milli takımına çağrılmıştı. Milli ara dönüşü uzun bir yolculuk yapacak oyuncu derbiden ancak 1 gün önce İstanbul'a inecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Arroyo, derbiye kıl payı yetişiyor!
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19 Mart 2025 09:48
Ekvador milli takım kampında bulunun Beşiktaş futbolcusu Keny Arroyo, milli ara sonrası oynanacak Galatasaray derbisine uzun bir uçak yolculuğunun ardından 1 gün önce yetişebilecek.

14 SAATLİK UÇUŞ!

Genç futbolcu 26 Mart günü Ekvador'un Şili ile yapacağı maçın ardından Türkiye'ye yola çıkacak. Ülkesinden İstanbul'a 14 saatlik bir uçuş süresi olan futbolcu 28 Mart Cuma günü İstanbul'da olacak.

Oyuncunun derbi öncesi akşamı gerçekleştirilecek olan son antrenmanda olması bekleniyor.
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