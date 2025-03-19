Beşiktaş'ta Arroyo, derbiye kıl payı yetişiyor!

Ekvador milli takım kampında bulunun Beşiktaş futbolcusu Keny Arroyo, milli ara sonrası oynanacak Galatasaray derbisine uzun bir uçak yolculuğunun ardından 1 gün önce yetişebilecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
14 SAATLİK UÇUŞ!
Genç futbolcu 26 Mart günü Ekvador'un Şili ile yapacağı maçın ardından Türkiye'ye yola çıkacak. Ülkesinden İstanbul'a 14 saatlik bir uçuş süresi olan futbolcu 28 Mart Cuma günü İstanbul'da olacak.
Oyuncunun derbi öncesi akşamı gerçekleştirilecek olan son antrenmanda olması bekleniyor.
14 SAATLİK UÇUŞ!
Genç futbolcu 26 Mart günü Ekvador'un Şili ile yapacağı maçın ardından Türkiye'ye yola çıkacak. Ülkesinden İstanbul'a 14 saatlik bir uçuş süresi olan futbolcu 28 Mart Cuma günü İstanbul'da olacak.
Oyuncunun derbi öncesi akşamı gerçekleştirilecek olan son antrenmanda olması bekleniyor.