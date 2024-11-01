Beşiktaş'ta Al Musrati kararı!

Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Al Musrati, 2 Kasım Cumartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşacakları maçta ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Al Musrati kararı!
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01 Kasım 2024 11:50
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Libyalı yıldız Al Musrati Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Kasımpaşa ile oynayacakları mücadelede ilk 11'de yer almaya hazırlanıyor.

Libyalı futbolcu, sakatlığını atlattıktan sonra Konyaspor maçında 68. dakikada oyuna girse de derbide yedek kulübesinden çıkamamıştı. Kendini toparlayan ve artık yeniden as takımda oynama fırsatı bekleyen Musrati'nin bu hafta orta sahada yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un, Joao Mario'yu kulübeye çekmeyi planladığı kaydedildi.
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