ISMAEL ORTA SAHADA KİMLERİ OYNATACAK?

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında oynayacakları Kayserispor maçı öncesi bazı futbolcularla özel görüşmeler yaptı. Ismael, orta saha kurgusuyla ilgili karar aşamasında.Fransız çalıştırıcı Gedson Fernandes, Salih Uçan'ın yanı sıra Josef'i de dahil ettiği bir toplantı gerçekleştirdi. Fransız çalıştırıcı Josef de Souza'nın oynayamayacağı maçta Gedson-Salih ikilisinin yanı sıra Berkay veya Necip'e şans verecek.Ligin ilk haftasındaki Beşiktaş - Kayserispor maçı 6 Ağustos Cumartesi günü (yarın) saat 21:45'te başlayacak. Vodafone Park'ta maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.