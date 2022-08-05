Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında oynayacakları Kayserispor maçı öncesi bazı futbolcularla özel görüşmeler yaptı. Ismael, orta saha kurgusuyla ilgili karar aşamasında.
ISMAEL ORTA SAHADA KİMLERİ OYNATACAK?
Fransız çalıştırıcı Gedson Fernandes, Salih Uçan'ın yanı sıra Josef'i de dahil ettiği bir toplantı gerçekleştirdi. Fransız çalıştırıcı Josef de Souza'nın oynayamayacağı maçta Gedson-Salih ikilisinin yanı sıra Berkay veya Necip'e şans verecek.
BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Ligin ilk haftasındaki Beşiktaş - Kayserispor maçı 6 Ağustos Cumartesi günü (yarın) saat 21:45'te başlayacak. Vodafone Park'ta maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
ISMAEL ORTA SAHADA KİMLERİ OYNATACAK?
Fransız çalıştırıcı Gedson Fernandes, Salih Uçan'ın yanı sıra Josef'i de dahil ettiği bir toplantı gerçekleştirdi. Fransız çalıştırıcı Josef de Souza'nın oynayamayacağı maçta Gedson-Salih ikilisinin yanı sıra Berkay veya Necip'e şans verecek.
BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Ligin ilk haftasındaki Beşiktaş - Kayserispor maçı 6 Ağustos Cumartesi günü (yarın) saat 21:45'te başlayacak. Vodafone Park'ta maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
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