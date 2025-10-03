03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
20:00
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
20:00
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
20:00
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
20:00
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

Beşiktaş'ta 13 futbolcu derbide ilk peşinde

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi 13 futbolcu için ayrı bir heyecan yaşanıyor.

calendar 03 Ekim 2025 12:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta 13 futbolcu derbide ilk peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine büyük bir heyecanla hazırlanırken, siyah-beyazlı kadroda yer alan 13 futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bu büyük rekabette ilk kez forma giymenin heyecanını yaşayacak.
 
Siyah-beyazlı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı birçok yeni isim için Galatasaray derbisi özel bir anlam taşıyor. David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve Jota Silva gibi önemli transferler, kariyerlerinde ilk kez Galatasaray'a rakip olmaya hazırlanıyor.
 
Ayrıca altyapıdan yetişen genç oyuncular Devrim Şahin ve Kartal Kayra Yılmaz da forma şansı bulmaları halinde ilk derbi deneyimlerini yaşayacak.
 
Sergen Yalçın'ın sahaya süreceği 11 merakla beklenirken, birçok yeni ismin bu kritik mücadelede vereceği performans, sezonun geri kalanı adına da belirleyici olabilir.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.