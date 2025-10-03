Beşiktaş'ta 13 futbolcu derbide ilk peşinde

Beşiktaş , cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine büyük bir heyecanla hazırlanırken, siyah-beyazlı kadroda yer alan 13 futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bu büyük rekabette ilk kez forma giymenin heyecanını yaşayacak.

Siyah-beyazlı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı birçok yeni isim için Galatasaray derbisi özel bir anlam taşıyor. David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve Jota Silva gibi önemli transferler, kariyerlerinde ilk kez Galatasaray'a rakip olmaya hazırlanıyor.

Ayrıca altyapıdan yetişen genç oyuncular Devrim Şahin ve Kartal Kayra Yılmaz da forma şansı bulmaları halinde ilk derbi deneyimlerini yaşayacak.

Sergen Yalçın'ın sahaya süreceği 11 merakla beklenirken, birçok yeni ismin bu kritik mücadelede vereceği performans, sezonun geri kalanı adına da belirleyici olabilir.