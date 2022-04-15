Beşiktaş'ta 10 yıllık aşk bitiyor: Oğuzhan Özyakup

Teknik direktör Valerien İsmael'in iki maçtır 21 kişilik kadroya almadığı ve verdiği raporda da yeni sezon planlamasında kendisini düşünmediğini belirttiği Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı yöneticilerle görüştü.İki taraf da ayrılık vaktinin geldiğini dile getirdi. 2012-13 sezonunda Arsenal'den transfer edilen 29 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile 310 kez sahaya çıkarken 35 gol, 62 asist katkısı verdi.Son yıllarda taraftarla olan bağı da kopan futbolcuyla Trabzonspor ve Başakşehir yakından ilgileniyor.