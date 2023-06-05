Beşiktaş, teknik patron Şenol Güneş yönetiminde adeta rakip tanımıyor.
Süper Lig'de üst üste 7. galibiyetine 5-2'lik skorla Kasımpaşa deplasmanında imza atan siyah-beyazlı takım son 14 maçta yenilgi yüzü görmezken tam 12 kez sahadan üç puanla ayrıldı.
Kartal, Valerien Ismael'in yerine 12. hafta göreve getirilen Güneş yönetimindeki 24 lig maçında 18 galibiyet (ikisi hükmen), 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
24 karşılaşmada 58 puan toplayan Şenol Güneş'in maç başına puan ortalaması 2,41 olarak gerçekleşti. Beşiktaş son 14 maçta birbirinden zorlu sınavlara çıkarken çok başarılı sonuçlara imza attı.
Bu süreçte Fenerbahçe, Başakşehir ve Adana Demirspor'u deplasmanda mağlup etmeyi başaran Kartal sahasında Galatasaray'ı da devirdi. Siyah-beyazlı takım son 14 maçta sadece Trabzonspor ve Antalyaspor'la berabere kaldı. Kartal iki maçta da golsüz eşitliği bozamamıştı.
Süper Lig'de üst üste 7. galibiyetine 5-2'lik skorla Kasımpaşa deplasmanında imza atan siyah-beyazlı takım son 14 maçta yenilgi yüzü görmezken tam 12 kez sahadan üç puanla ayrıldı.
Kartal, Valerien Ismael'in yerine 12. hafta göreve getirilen Güneş yönetimindeki 24 lig maçında 18 galibiyet (ikisi hükmen), 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
24 karşılaşmada 58 puan toplayan Şenol Güneş'in maç başına puan ortalaması 2,41 olarak gerçekleşti. Beşiktaş son 14 maçta birbirinden zorlu sınavlara çıkarken çok başarılı sonuçlara imza attı.
Bu süreçte Fenerbahçe, Başakşehir ve Adana Demirspor'u deplasmanda mağlup etmeyi başaran Kartal sahasında Galatasaray'ı da devirdi. Siyah-beyazlı takım son 14 maçta sadece Trabzonspor ve Antalyaspor'la berabere kaldı. Kartal iki maçta da golsüz eşitliği bozamamıştı.