Ciro Immobile ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Bayer Leverkusen'in Çekyalı yıldızı Patrik Schick için tüm şartlarını zorluyor.
TEN HAG'IN KARARI BEKLENİYOR
Leverkusen'de yaşanan teknik direktör değişikliği nedeniyle girişimlerini bir süreliğine askıya alan siyah- beyazlılar göreve yeni gelen Erik ten Hag'ın kararını bekliyor.
SATIN ALMA OPSİYONU GÜNDEMDE
Yönetim, Schick için satın alma opsiyonlu kiralık bir teklif hazırlayarak Alman kulübünü ikna etmeye çalışacak.
45 MAÇTA 27 GOL
Bu sezon Bayer Leverkusen ile 45 maça çıkan Schick, 27 gol kaydetti.
TEN HAG'IN KARARI BEKLENİYOR
Leverkusen'de yaşanan teknik direktör değişikliği nedeniyle girişimlerini bir süreliğine askıya alan siyah- beyazlılar göreve yeni gelen Erik ten Hag'ın kararını bekliyor.
SATIN ALMA OPSİYONU GÜNDEMDE
Yönetim, Schick için satın alma opsiyonlu kiralık bir teklif hazırlayarak Alman kulübünü ikna etmeye çalışacak.
45 MAÇTA 27 GOL
Bu sezon Bayer Leverkusen ile 45 maça çıkan Schick, 27 gol kaydetti.