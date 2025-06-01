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19:00

Beşiktaş, Schick için Erik ten Hag'ın kararını bekliyor!

Beşiktaş, forvet transferinde ana hedef olarak gündemine Leverkusen'de forma giyen Patrik Schick'i aldı.

calendar 01 Haziran 2025 11:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Schick için Erik ten Hag'ın kararını bekliyor!
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Ciro Immobile ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Bayer Leverkusen'in Çekyalı yıldızı Patrik Schick için tüm şartlarını zorluyor.

TEN HAG'IN KARARI BEKLENİYOR

Leverkusen'de yaşanan teknik direktör değişikliği nedeniyle girişimlerini bir süreliğine askıya alan siyah- beyazlılar göreve yeni gelen Erik ten Hag'ın kararını bekliyor.

SATIN ALMA OPSİYONU GÜNDEMDE

Yönetim, Schick için satın alma opsiyonlu kiralık bir teklif hazırlayarak Alman kulübünü ikna etmeye çalışacak.

45 MAÇTA 27 GOL
 
Bu sezon Bayer Leverkusen ile 45 maça çıkan Schick, 27 gol kaydetti. 

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