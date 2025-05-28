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Beşiktaş, sağ bekini Kasımpaşa'da buldu!

Sağ bekte skor katkısı üretecek bir isim arayan Beşiktaş, Kasımpaşa forması altında sezonu 3 gol ve 10 asistle tamamlayan Claudio Winck'in durumunu sordu.

calendar 28 Mayıs 2025 10:05
Haber: Sabah, Fotoğraf: Kasimpasa.com.tr
Beşiktaş, sağ bekini Kasımpaşa'da buldu!
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Yeni sezonda zirve yarışında mücadele edecek bir takım oluşturmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ta kadro adeta yeniden kurulacak.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in talebi doğrultusunda birçok oyuncuyu elden çıkarmaya hazırlanan yönetim, nokta atışı transferler yapmak istiyor.

Ancak bunu gerçekleştirirken bütçeyi de doğru yönetmek isteyen Kara Kartal, Kasımpaşa ile harika bir sezon geçiren Claudio Winck'i kadrosuna katmak istiyor. 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızın durumunu Kasımpaşa'ya soran yönetim yanıt bekliyor.

BÜYÜK MAÇLARI İYİ OYNADI

Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi kalan Winck, bu sezon 3 gol atarken 10 da asiste imzasını attı. Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 5 karşılaşmada forma giyen Brezilyalı oyuncu bu vitrin maçlarında 1 gol atarken 3 de asist kaydetti.

Svensson'dan hücumda istediği katkıyı alamadığı için bu bölgeyi güçlendirmek isteyen yönetim, 1 senelik sözleşmesi kalan 31 yaşındaki Winck'i düşük bir bonservis bedeli ile bitirmek istiyor. Kasımpaşa geçen sezon başında oyuncusunu bedelsiz olarak kadrosuna katarak önemli bir transfer başarısı göstermişti. 


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