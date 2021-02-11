Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Konya'da oynanan normal süresi 1-1 biten maçta Beşiktaş 3-2'lik skorla yarı finale yükseldi. Beşiktaş' yarı finalde Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.



Maçın normal süresinde Beşiktaş'ın golünü 13. dakikada Oğuzhan Özyakup kaydetti. İttifak Holding Konyaspor'un golünü 18. dakikada Abdülkerim Bardakçı'dan geldi.



PENALTILARDA BEŞİKTAŞ



Konyaspor'da Artem Kravets ilk penaltıda kaleci Utku Yuvakuran'a takıldı. Yeşil-beyazlılarda Guilherme ikinci penaltıyı gole çevirirken, üçüncü penaltıda Nejc Skubic topu dışarıya attı. Dördüncü penaltıda Farouk Miya topu filele gönderdi. Beşinci penaltıyı Abdülkerim Bardakçı dışarı attı.



Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ilk penaltıyı gole çevirdi, ikinci penaltıda Bernard Mensah, kaleci Eray Birniçan'a takıldı. Üçüncü penaltıda Necip Uysal topu ağlara gönderdi. Dördüncü penaltıda Valentin Rosier fileleri havalandırmayı başardı.



SERGEN YALÇIN'DAN ROTASYON



Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik direktör Sergen Yalçın, rakibini Süper Lig'de konuk ettiği maça göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.



Sergen Yalçın, Konyaspor maçında Ersin Destanoğlu, Welinton, De Souza, Ghezzal, Ljajic, Larin ve Aboubakar'ın yerine Utku Yuvakuran, Montero, Hasic, Atiba, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou ve Cenk Tosun'u sahaya sürdü.



Beşiktaş, karşılaşmaya, Utku Yuvakuran, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip Uysal, Hasic, Atiba, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.



CENK TOSUN İLK 11'DE



Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna dahil ettiği Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş'taki ilk resmi karşılaşmasına çıktı.



Siyah-beyazlı kulüp, Cenk Tosun'u İngiltere'nin Everton takımından sezon sonuna kadar kiralamıştı.



KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK



İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 24. haftasındaki Beşiktaş maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.



Palut, Beşiktaş maçında Jevtovic, Miya ve Kravets'in yerine Musa Çağıran, Milosevic ve Cikalleshi'yi sahaya sürdü.



Ev sahibi ekip karşılaşmaya Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran, Hadziahmetovic, Sekidika, Shengelia, Milosevic ve Cikalleshi 11'iyle başladı.



Konyaspor'da Ibrahim Sehic, Marin Anicic, Alper Uludağ ve Volkan Fındıklı sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.



Öte yandan, yeşil-beyazlı ekipte hafta başında teknik direktörlük görevine getirilen İlhan Palut, takımın başında ilk resmi maçına çıktı.



İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER



Karşılaşmanın ilk yarısında Konyaspor ve Beşiktaş kontrollü oyun anlayışıyla mücadele etti. orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda Beşiktaş, Konyaspor'un hatasını da kullanarak öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içindeki Cenk Tosun'a pasını Skubic engelledi. Skubic'ten dönen topu tekrar önünde bulan Oğuzhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.



Beşiktaş'ın golü bulmasından sadece 4 dakika sonra Konyaspor beraberliği yakaladı. Guilherme'nin kullandığı kornerde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve durum 1-1 oldu. İlk yarıda başka gol olmayınca, soyunma odasına eşitlikle gidildi.



BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK



İlk yarısı beraberlikle biten karşılaşmada Beşiktaş adına talihsiz bir sakatlık yaşandı. Siyah-beyazlıların, Atletico Madrid'den kiraladığı 22 yaşındaki İspanyol stoper Francisco Montero, sakatlandığı için oyuna devam edemedi. Mücadelenin 25. dakikasında Montero'nun yerine Welinton oyuna dahil oldu.



DEĞİŞİKLİKLER GOL GETİRMEDİ



Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş sahadaki tüm oyuncularıyla hücumu düşünürken Konyaspor kazandığı toplarla hızlı atak geliştirmeye çalıştı. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un ikinci yarıda etkisiz kalmasının ardından değişiklikler yaptı. Sergen Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza'yı sahaya sürdü. Konyaspor'da ilk maçına çıkan İlhan Palut da değişiklikler yaparak oyuna müdahale etti ancak ev sahibi, istediği pozisyonları yakalayamadı. Beşiktaş, Konyaspor kalesine daha fazla gidip pozisyonlar bulmasına rağmen sonuç almakta başarılı olamadı ve 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



UZATMADA GOL ÇIKMADI



Karşılaşmanın normal süresinin 1-1 bitmesinin ardından uzatma bölümlerine geçildi. 15'şer dakikadan oynanan iki uzatma bölümünde Beşiktaş yine golü daha fazla düşünen taraf oldu. Siyah-beyazlılar, Konyaspor kalesinde sık sık gol aramasına rağmen sonuca ulaşamadı. 120 dakika sonunda çalan son düdüğün ardından penaltılara geçildi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Hasic'in sağ kanattan gönderdiği topu önüne alan Cenk Tosun'un pasına hareketlenen N'Koudou'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

13. dakikada konuk ekip öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içindeki Cenk Tosun'a pasını Skubic engelledi. Bu oyuncudan dönen topu tekrar önünde bulan Oğuzhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

17. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Guilherme'nin kullandığı kornerde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.

21. dakikada Shengelia'nın ceza sahası çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı kornere tokatladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...



