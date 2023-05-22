Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu ameliyat edildi!

Beşiktaş Kulübü, kaleci Ersin Destanoğlu'nun ameliyat edildiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu ameliyat edildi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mayıs 2023 17:10
Son güncelleme 22 Mayıs 2023 17:29
Beşiktaş'ın 22 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu ameliyat oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde şiddetli karın ağrısı şikayeti bulunan futbolcumuz Ersin Destanoğlu'na akut apandisit teşhisi konmuş olup, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Murat Gönenç tarafından laparoskopik appendektomi ameliyatı uygulanmıştır. Ersin Destanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." denildi.

Sağlık durumu iyi olan Ersin'in rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağı aktarıldı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery