Beşiktaş'ın yıkan gerçekler, Göztepe karşısında ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın deplasmanda Göztepe'ye karşı 3-0 mağlup olduğu maçın ardından siyah beyazlı takımla ilgili acı gerçekler analiz edildi.
İŞTE SONUÇLAR:
1) Fizik - kondisyon açısından yeterli yüklemeler yapılmamş. Maksimum mücadele süresi 60 dakika. Takım bu dakikalardan sonra düşüş yaşıyor ve maça da yüksek tempoda başlanamıyor.
2) Taktik antrenman sayısının azlığı da takım içi uyum sorununun en büyük sebeplerinden biri.
3) Eğer transferler daha önce gelse ya da Sergen Yalçın göreve 2 ay önce başlasa bazı sorunlar yaşanmaz, bazı transferlerin yerine farklı isimler alınabilirdi. Yalçın görevi kabul ettiği gün merkez orta saha ve stoper istemişti.
