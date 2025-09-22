22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
20:00
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
21:45
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
19:00
22 Eylül
Millwall-Watford
22:00

Beşiktaş'ın yıkan gerçekler, Göztepe karşısında ortaya çıktı!

Beşiktaş'ta Göztepe yenilgisinin ardından siyah beyazlı takımla ilgili acı gerçekler analiz edildi.

calendar 22 Eylül 2025 10:28
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın yıkan gerçekler, Göztepe karşısında ortaya çıktı!
Beşiktaş'ın deplasmanda Göztepe'ye karşı 3-0 mağlup olduğu maçın ardından siyah beyazlı takımla ilgili acı gerçekler analiz edildi.

İŞTE SONUÇLAR:

1) Fizik - kondisyon açısından yeterli yüklemeler yapılmamş. Maksimum mücadele süresi 60 dakika. Takım bu dakikalardan sonra düşüş yaşıyor ve maça da yüksek tempoda başlanamıyor.

2) Taktik antrenman sayısının azlığı da takım içi uyum sorununun en büyük sebeplerinden biri.

3) Eğer transferler daha önce gelse ya da Sergen Yalçın göreve 2 ay önce başlasa bazı sorunlar yaşanmaz, bazı transferlerin yerine farklı isimler alınabilirdi. Yalçın görevi kabul ettiği gün merkez orta saha ve stoper istemişti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
