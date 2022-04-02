Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, zorlu deplasman için kamp kadrosunu açıkladı.
Siyah beyazlılarda sakatlıkları geçen Miralem Pjanic ve Domagoj Vida kadroda yer aldı.
Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Emirhan İlkhan ve Mert Günok kadroda yer alamadılar.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira.
Siyah beyazlılarda sakatlıkları geçen Miralem Pjanic ve Domagoj Vida kadroda yer aldı.
Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Emirhan İlkhan ve Mert Günok kadroda yer alamadılar.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira.