Beşiktaş'ın toplam yükümlülükleri 27,5 milyar TL'ye yükseldi

Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün mali durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ 27,5 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ"
Kulübün toplam yükümlülüklerindeki artışa dikkat çeken Şentürk, "Toplam yükümlülüklerimiz 23,5 milyar TL'den 27,5 milyar TL'ye yükseldi. Burada yüzde 17 artış var ancak enflasyon muhasebesine göre enflasyon üzerinde bir artış. Öz kaynaklarımız 923 milyon TL. Varlıklarımızın yükümlülüklerimizi karşılama oranı neredeyse birebir." dedi.
Euro bazındaki rakamları da paylaşan Şentürk, "Euro bazında yükümlülüklerimiz 518 milyon euro. Geçen yıl 401 milyon euroydu. Varlıklarımız da 433 milyon euro iken 535 milyon euroya çıktı." ifadelerini kullandı.
"NAKİT AKIŞ PROBLEMİMİZ VAR"
Finansal borçlarda düşüş yaşandığını belirten Şentürk, "Finansal borçlarımızın 4,2 milyar TL'den 2,7 milyar TL'ye düştüğünü görüyorsunuz. Banka borçlarımız azaldı, bu olumlu bir gelişmedir. Ancak bir nakit akış problemimiz var. Yarın yeniden banka borcu alacaksak, bugünkü kapanışın o kadar faydası olmayabilir. Nakit akışını iyi ayarlamamız gerekiyor." şeklinde konuştu.
"YÜKSEK BONSERVİS BEDELLERİNDEN KAYNAKLANIYOR"
Ticari borçlardaki yükselişe değinen Şentürk, "3,7 milyar TL'den 8,3 milyar TL'ye çıkmış ticari borçlarımız. Bu da ağırlıkla yüksek bonservis bedellerinden kaynaklanıyor." açıklamasını yaptı.
"BORCUMUZDA HALA BİR ARTIŞ VAR"
Uzun vadeli yükümlülüklerin payının arttığını söyleyen Şentürk, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:
"Uzun vadeli yükümlülüklerin payı yüzde 42'den yüzde 48'e çıktı. Bu olumlu bir gelişmedir. Ayrıca finansal borçlarda azalma var. Ticari ve diğer borçlarda inanılmaz artış görüyoruz. Finansal borçlar azaldı ama toplam riskimizde kayda değer bir azalma yok dememizin nedeni bu. Borcumuzda hala bir artış var."
Kulübün toplam yükümlülüklerindeki artışa dikkat çeken Şentürk, "Toplam yükümlülüklerimiz 23,5 milyar TL'den 27,5 milyar TL'ye yükseldi. Burada yüzde 17 artış var ancak enflasyon muhasebesine göre enflasyon üzerinde bir artış. Öz kaynaklarımız 923 milyon TL. Varlıklarımızın yükümlülüklerimizi karşılama oranı neredeyse birebir." dedi.
Euro bazındaki rakamları da paylaşan Şentürk, "Euro bazında yükümlülüklerimiz 518 milyon euro. Geçen yıl 401 milyon euroydu. Varlıklarımız da 433 milyon euro iken 535 milyon euroya çıktı." ifadelerini kullandı.
"NAKİT AKIŞ PROBLEMİMİZ VAR"
Finansal borçlarda düşüş yaşandığını belirten Şentürk, "Finansal borçlarımızın 4,2 milyar TL'den 2,7 milyar TL'ye düştüğünü görüyorsunuz. Banka borçlarımız azaldı, bu olumlu bir gelişmedir. Ancak bir nakit akış problemimiz var. Yarın yeniden banka borcu alacaksak, bugünkü kapanışın o kadar faydası olmayabilir. Nakit akışını iyi ayarlamamız gerekiyor." şeklinde konuştu.
"YÜKSEK BONSERVİS BEDELLERİNDEN KAYNAKLANIYOR"
Ticari borçlardaki yükselişe değinen Şentürk, "3,7 milyar TL'den 8,3 milyar TL'ye çıkmış ticari borçlarımız. Bu da ağırlıkla yüksek bonservis bedellerinden kaynaklanıyor." açıklamasını yaptı.
"BORCUMUZDA HALA BİR ARTIŞ VAR"
Uzun vadeli yükümlülüklerin payının arttığını söyleyen Şentürk, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:
"Uzun vadeli yükümlülüklerin payı yüzde 42'den yüzde 48'e çıktı. Bu olumlu bir gelişmedir. Ayrıca finansal borçlarda azalma var. Ticari ve diğer borçlarda inanılmaz artış görüyoruz. Finansal borçlar azaldı ama toplam riskimizde kayda değer bir azalma yok dememizin nedeni bu. Borcumuzda hala bir artış var."