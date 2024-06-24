Beşiktaş'ın Orkun Kökçü planı

Beşiktaş, Milli yıldız Orkun Kökçü için Benfica kulübünün kapısını çalmaya hazırlanıyor. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu siyah beyazlılarda forma giymeyi çok istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Orkun Kökçü planı
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24 Haziran 2024 10:41
Her fırsatta yaptığı açıklamada Beşiktaşlı olduğunu ve bir gün Siyah-Beyazlı formayı giymek istediğini sık sık dile getiren Orkun'un, sezon sonunda kiralık olarak ayrılığa onay alabilmesi halinde bu rüyası gerçek olabilir.

Orta sahada önemli bir değişime hazırlanan Kara Kartal'da yönetim, son yaşanan gelişmelerin ardından Orkun'un durumunu yakından takip edecek.

AYBABA'DAN PRES

Beşiktaş Futbol Koordinatörü Samet Aybaba'nın şimdiden prese başladığı ve oyuncunun ailesiyle yakın temas içerisinde bulunduğu belirtildi.

Eğer Benfica, sezon sonunda Orkun Kökçü ile ayrılığa sıcak bakarsa Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralamayla bu transferi bitirmeye çalışabilir. 



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