Beşiktaş'ın hedefindeki iki gurbetçi!

Beşiktaş'ta kadroda gençleşme politikası devam ederken Eduard Graf'ın listesindeki Yiğit Karademir ve Deniz Zeitler'e siyah beyazlılar resmen talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ın hedefindeki iki gurbetçi!
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23 Mart 2025 11:08
Son güncelleme 23 Mart 2025 11:13
Beşiktaş yönetimi önümüzdeki transfer döneminde hem bugüne yatırım yapacak hem de geleceğin temellerini atacak.

Kulübün yeni kadro planlamacısı Eduard Graf'ın getirdiği portföy üzerinde çalışan Serdal Adalı yönetimi milli arada Alman menajer Tim Niklas Oehl'i ağırladı. Alman menajere hakları elinde olan iki genç gurbetçi futbolcu Yiğit Karademir ve Deniz Zeitler'e resmen talip olunduğu iletildi.

MENAJERLERİNE TEKLİF SUNULDU

Beşiktaş'ın talip olduğu 20 yaşındaki stoper Yiğit, Osnabrück'te oynuyor. Türkiye U-21 Milli Takımı'na seçildi. İtalya maçında ilk kez forma giydi. Orta saha oyuncusu Deniz ise Ingolstadt'da forma giyiyor. Almanya U-19 Milli Takım oyuncusu. İkisinin de menajerlik hakları Oehl'ün elinde. Alman menajere iki gurbetçinin kulübüne toplamda 1-1.5 milyon Euro'luk teklif sunulabileceği söylendi.

BU SEZON NE YAPTILAR?

Almanya 3. Ligi'nde forma giyen Yiğit, 19 maçta 1470 dakika süre alırken, Deniz 26 maçta oynayıp 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.  

 
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