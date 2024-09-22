Beşiktaş'ın gol kozu Gedson Fernandes!

Beşiktaş'ın bu sezon en formda oyuncularının başında Gedson Fernandes geliyor.
Portekizli futbolcu, Giovanni van Bronckhorst ile birlikte 7 maçta 5 gol sevinci yaşadı.
Gedson, Süper Lig'de son iki haftada oynanan Sivasspor ve Trabzonspor maçlarında gol sevinci yaşamıştı. 25 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor karşısında hücuma vereceği destekle yine gol bulmaya çalışacak.
Portekizli futbolcu, Giovanni van Bronckhorst ile birlikte 7 maçta 5 gol sevinci yaşadı.
Gedson, Süper Lig'de son iki haftada oynanan Sivasspor ve Trabzonspor maçlarında gol sevinci yaşamıştı. 25 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor karşısında hücuma vereceği destekle yine gol bulmaya çalışacak.