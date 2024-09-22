Beşiktaş'ın gol kozu Gedson Fernandes!

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Süper Lig'de arka arkaya iki maçta fileleri havalandırdı. Portekizli futbolcu, Eyüpspor karşılaşmasında da hücum hattına destek vererek gol sevinci yaşamaya çalışacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın gol kozu Gedson Fernandes!
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22 Eylül 2024 12:56
Beşiktaş'ın bu sezon en formda oyuncularının başında Gedson Fernandes geliyor.

Portekizli futbolcu, Giovanni van Bronckhorst ile birlikte 7 maçta 5 gol sevinci yaşadı.

Gedson, Süper Lig'de son iki haftada oynanan Sivasspor ve Trabzonspor maçlarında gol sevinci yaşamıştı. 25 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor karşısında hücuma vereceği destekle yine gol bulmaya çalışacak.

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