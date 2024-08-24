Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu'nun ardından savunmasına bir takviye daha yapmak için geri sayıma geçti.
MUTLU SONA ULAŞTI
Siyah-beyazlılar, Augsburg forması giyen Felix Uduokhai'nin transferinde mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel, 26 yaşındaki futbolcunun transferini tamamlamak için Almanya'ya gitti.
İŞTE ÖDENECEK RAKAM
Sky DE'nin haberine göre; Friedel Beşiktaş adına, transfer için Ausburg'la 5,3 milyon euro bonservis + 2 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağladı.
PAZAR GÜNÜ GELİYOR
Uduokhai'nin sağlık kontrollerinden geçme ve transfer sürecini tamamlamak için pazar günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
İSTANBUL'A GELMİŞTİ
Beşiktaş, transfer döneminde daha önce Udokhai ile anlaşmış ve 26 yaşındaki futbolcu İstanbul'a gelerek Nevzat Demir Tesisleri'ni gezmişti.
AUGSBURG PERFORMANSI
Augsburg ile sözleşmesi gelecek yı bitecek Udokhai'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
2020'den bu yana Augsburg forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde çıktığı 124 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
MUTLU SONA ULAŞTI
Siyah-beyazlılar, Augsburg forması giyen Felix Uduokhai'nin transferinde mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel, 26 yaşındaki futbolcunun transferini tamamlamak için Almanya'ya gitti.
İŞTE ÖDENECEK RAKAM
Sky DE'nin haberine göre; Friedel Beşiktaş adına, transfer için Ausburg'la 5,3 milyon euro bonservis + 2 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağladı.
PAZAR GÜNÜ GELİYOR
Uduokhai'nin sağlık kontrollerinden geçme ve transfer sürecini tamamlamak için pazar günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
İSTANBUL'A GELMİŞTİ
Beşiktaş, transfer döneminde daha önce Udokhai ile anlaşmış ve 26 yaşındaki futbolcu İstanbul'a gelerek Nevzat Demir Tesisleri'ni gezmişti.
AUGSBURG PERFORMANSI
Augsburg ile sözleşmesi gelecek yı bitecek Udokhai'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
2020'den bu yana Augsburg forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde çıktığı 124 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.