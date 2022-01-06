Beşiktaş HDI Sigorta, Hatayspor'u rahat geçti!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, deplasmanda Hatayspor'u 84-69 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş HDI Sigorta, Hatayspor'u rahat geçti!
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06 Ocak 2022 22:19
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Beşiktaş HDI Sigorta 84-69 kazandı.

Salon: Antakya

Hakemler: Kerem Baki, Ogün Cılız, Mehmet Burak Anlatıcı

Hatayspor: Wiley 29, Büşra Akbaş 2, Büşra Akgün 7, Bahar Çağlar Ökten 12, Jones 17, Elif Emirtekin 2

Beşiktaş HDI Sigorta: Özge Yavaş 11, Jakobsone 3, McCall 25, İrem Naz Topuz 11, İlayda Güner 10, Elif Bayram 6, Simmons 18

1. Periyot: 24-17

Devre: 35-51

3. Periyot: 70-78


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