Beşiktaş HDI Sigorta, Hatayspor'u rahat geçti!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Beşiktaş HDI Sigorta 84-69 kazandı.
Salon: Antakya
Hakemler: Kerem Baki, Ogün Cılız, Mehmet Burak Anlatıcı
Hatayspor: Wiley 29, Büşra Akbaş 2, Büşra Akgün 7, Bahar Çağlar Ökten 12, Jones 17, Elif Emirtekin 2
Beşiktaş HDI Sigorta: Özge Yavaş 11, Jakobsone 3, McCall 25, İrem Naz Topuz 11, İlayda Güner 10, Elif Bayram 6, Simmons 18
1. Periyot: 24-17
Devre: 35-51
3. Periyot: 70-78
Mücadeleyi Beşiktaş HDI Sigorta 84-69 kazandı.
Salon: Antakya
Hakemler: Kerem Baki, Ogün Cılız, Mehmet Burak Anlatıcı
Hatayspor: Wiley 29, Büşra Akbaş 2, Büşra Akgün 7, Bahar Çağlar Ökten 12, Jones 17, Elif Emirtekin 2
Beşiktaş HDI Sigorta: Özge Yavaş 11, Jakobsone 3, McCall 25, İrem Naz Topuz 11, İlayda Güner 10, Elif Bayram 6, Simmons 18
1. Periyot: 24-17
Devre: 35-51
3. Periyot: 70-78