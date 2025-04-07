Beşiktaş, hasrete son vermek istiyor

Kasımpaşa'ya karşı çıktığı son 3 resmi maçı da kaybeden Beşiktaş, rakibini mağlup ederek kupanın yaralarını sarmayı hedefliyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, hasrete son vermek istiyor
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07 Nisan 2025 09:46
Son güncelleme 07 Nisan 2025 10:29
Kasımpaşa ile yaptığı son üç maçı da kaybeden Beşiktaş, lig üçüncüsü Samsunspor'un kaybettiği haftada kazanmak zorunda.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ligde son olarak derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, üçüncü sıradaki Samsunspor'un mağlup olduğu haftada Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa Ligi'ne katılım için iddiasını devam ettirmek istiyor.

Bir maçı eksik olan Beşiktaş, Samsunspor'un 4 puan gerisinde bulunuyor. Kupada Göztepe'ye 4-1 kaybeden Beşiktaş bu kritik maçını son zamanlarda bileğini bükemediği Kasımpaşa ile oynayacak.

BİLEĞİNİ BÜKEMEDİ

Siyah beyazlılar, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı son üç karşılaşmada da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş geçen sezon lacivert beyazlılarla evinde oynadığı maçı 3-1'lik skorla kaybetmişti. Kasımpaşa'nın sahasında oynanan maçta da siyah beyazlılar 2-1 mağlup olmuştu. Yarıştan erken kopan ve kupadan da elenen Kartal, bu sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakayı da 2-1 kaybetti. Ayrıca Kasımpaşa, Süper Lig'de 11 defa ile en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.

KARTAL HAZIR

Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 1 günlük iznin ardından dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

BEŞİKTAŞ'TA DÖRT EKSİK

Beşiktaş'ta dört futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Uduokhai'nin yanı sıra tedavisi süren Ricardo ile Zaynutdinov kadroda yer almayacak. Derbide kırmızı kart gören Semih Kılıçsoy da forma giyemeyecek.

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