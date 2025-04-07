Kasımpaşa ile yaptığı son üç maçı da kaybeden Beşiktaş, lig üçüncüsü Samsunspor'un kaybettiği haftada kazanmak zorunda.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ligde son olarak derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, üçüncü sıradaki Samsunspor'un mağlup olduğu haftada Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa Ligi'ne katılım için iddiasını devam ettirmek istiyor.
Bir maçı eksik olan Beşiktaş, Samsunspor'un 4 puan gerisinde bulunuyor. Kupada Göztepe'ye 4-1 kaybeden Beşiktaş bu kritik maçını son zamanlarda bileğini bükemediği Kasımpaşa ile oynayacak.
BİLEĞİNİ BÜKEMEDİ
Siyah beyazlılar, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı son üç karşılaşmada da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş geçen sezon lacivert beyazlılarla evinde oynadığı maçı 3-1'lik skorla kaybetmişti. Kasımpaşa'nın sahasında oynanan maçta da siyah beyazlılar 2-1 mağlup olmuştu. Yarıştan erken kopan ve kupadan da elenen Kartal, bu sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakayı da 2-1 kaybetti. Ayrıca Kasımpaşa, Süper Lig'de 11 defa ile en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.
KARTAL HAZIR
Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 1 günlük iznin ardından dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
BEŞİKTAŞ'TA DÖRT EKSİK
Beşiktaş'ta dört futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Uduokhai'nin yanı sıra tedavisi süren Ricardo ile Zaynutdinov kadroda yer almayacak. Derbide kırmızı kart gören Semih Kılıçsoy da forma giyemeyecek.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ligde son olarak derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, üçüncü sıradaki Samsunspor'un mağlup olduğu haftada Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa Ligi'ne katılım için iddiasını devam ettirmek istiyor.
Bir maçı eksik olan Beşiktaş, Samsunspor'un 4 puan gerisinde bulunuyor. Kupada Göztepe'ye 4-1 kaybeden Beşiktaş bu kritik maçını son zamanlarda bileğini bükemediği Kasımpaşa ile oynayacak.
BİLEĞİNİ BÜKEMEDİ
Siyah beyazlılar, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı son üç karşılaşmada da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş geçen sezon lacivert beyazlılarla evinde oynadığı maçı 3-1'lik skorla kaybetmişti. Kasımpaşa'nın sahasında oynanan maçta da siyah beyazlılar 2-1 mağlup olmuştu. Yarıştan erken kopan ve kupadan da elenen Kartal, bu sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakayı da 2-1 kaybetti. Ayrıca Kasımpaşa, Süper Lig'de 11 defa ile en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.
KARTAL HAZIR
Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 1 günlük iznin ardından dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
BEŞİKTAŞ'TA DÖRT EKSİK
Beşiktaş'ta dört futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Uduokhai'nin yanı sıra tedavisi süren Ricardo ile Zaynutdinov kadroda yer almayacak. Derbide kırmızı kart gören Semih Kılıçsoy da forma giyemeyecek.