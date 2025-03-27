Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe 29 Mart Cumartesi günü günü karşı karşıya gelecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ligin kaderini etkileyecek derbi öncesi oranlar açıklandı.
Maça ev sahibi olarak çıkacak olan Beşiktaş'ın galibiyetine 2.63 oran belirlendi.
Konuk ekip Galatasaray'ın derbide oranı 2.02 olarak açıklandı. Beraberliğe ise 3.26 oran verildi.
Derbinin 2.5 Üst bitmesine 1.42 oran açıklanırken; 2.5 Alt'ın oranı 2.10 olarak duyuruldu.
800 TL'YE VARAN BONUSLA DERBİYE TUTTUR'DA OYNA!
Ligin kaderini etkileyecek derbi öncesi oranlar açıklandı.
Maça ev sahibi olarak çıkacak olan Beşiktaş'ın galibiyetine 2.63 oran belirlendi.
Konuk ekip Galatasaray'ın derbide oranı 2.02 olarak açıklandı. Beraberliğe ise 3.26 oran verildi.
Derbinin 2.5 Üst bitmesine 1.42 oran açıklanırken; 2.5 Alt'ın oranı 2.10 olarak duyuruldu.
800 TL'YE VARAN BONUSLA DERBİYE TUTTUR'DA OYNA!