Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, kozlarını paylaşacak. Kritik derbiye çıkacak iki ezeli rakibin maçı öncesi oranlar açıklandı.

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Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı
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27 Mart 2025 14:47
Son güncelleme 27 Mart 2025 14:57
Trendyol Süper Lig'in 29. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe 29 Mart Cumartesi günü günü karşı karşıya gelecek.

Ligin kaderini etkileyecek derbi öncesi  oranlar açıklandı.

Maça ev sahibi olarak çıkacak olan Beşiktaş'ın galibiyetine 2.63 oran belirlendi.

Konuk ekip Galatasaray'ın derbide oranı 2.02 olarak açıklandı. Beraberliğe ise 3.26 oran verildi.

Derbinin 2.5 Üst bitmesine 1.42 oran açıklanırken; 2.5 Alt'ın oranı 2.10 olarak duyuruldu.

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