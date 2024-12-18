Beşiktaş Fiababanka, Hapoel Tel Aviv karşısında kayıp

Avrupa BKT EuroCup'ın 12. haftasında Hapoel Tel Aviv, uzatmalara giden maçta Beşiktaş'ı 109-101 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Fiababanka, Hapoel Tel Aviv karşısında kayıp
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18 Aralık 2024 23:36
Son güncelleme 18 Aralık 2024 23:38
Avrupa BKT EuroCup'ın 12. haftasında Beşiktaş ile Hapoel Tel Aviv karşı karşıya geldi. 

Samokov Arena'da oynanan mücadelede Hapoel Tel Aviv, uzatmalara giden maçta Beşiktaş'ı 109-101 mağlup etti.

Normal süresi 93-93'lük uzatmalara giden maçta Hapoel Tel Aviv oyuncuları Blakeney 27, Jonathan Motley 20 sayı üretti. 

Beşiktaş Fibabanka'da ise Kyle Allman'ın 26 sayılık katkısı mağlubiyete engel olamadı. 

bu sonuçla birlikte Beşiktaş Fibabanka, A Grubu'nda 7-4'lük derecesiyle 4. sırada yer alırken Hapoel Tel Aviv 6-5'lik derecesiyle 5. sırada. 

Beşiktaş, Eurocup'ta gelecek hafta Ratipharm Ulm ile karşılaşacak.
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