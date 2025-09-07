Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldız için yarışıyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcu Salih Özcan'ın takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Dortmund yönetimi, 27 yaşındaki oyuncu için 5 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde transfere onay verecek.

5 MİLYON EURO MAAŞ

Sarı-siyahlı ekip, bu transferle yalnızca bonservis geliri elde etmeyi değil, aynı zamanda Salih Özcan'ın yıllık 5 milyon Euro seviyesindeki maaş yükünden de kurtulmayı hedefliyor.

Teknik direktör Niko Kovac tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna da dahil edilmeyen Özcan'ın, düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği ifade ediliyor.

ÜÇ BÜYÜKLER DEVREDE

Bu gelişmelerin ardından tecrübeli orta saha oyuncusuna Türkiye'den yoğun ilgi olduğu öğrenildi.

Süper Lig'in üç büyük kulübü Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Salih Özcan'la ilgilendiği, oyuncunun da Türkiye'ye transfer fikrine sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor.

SÜRE BULAMADI

Bu sezon Bundesliga'da 1 maçta forma giyen ve toplamda sadece 3 dakika süre alabilen Salih Özcan'ın, Süper Lig'de yeniden düzenli olarak sahada olma ihtimali dikkat çekiyor.

Süper Lig'de yaz transfer dönemi 12 Eylül Cuma günü sona erecek. Bu süre zarfında Salih Özcan'ın geleceği netlik kazanmış olacak.