07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
16:00
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
19:00
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
19:00
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
21:45
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
21:45
07 Eylül
Türkiye-İspanya
21:45
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
21:45
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
21:45
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
19:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
15:00
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
17:15
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
17:15
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
19:30
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
15:00
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
15:00
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
15:30
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
15:30
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
16:00
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
16:00
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
16:30
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
16:30
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
17:00
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
17:00
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
19:00
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
19:00
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
19:00
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
19:00
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
19:00
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
19:00
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
19:00

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldız için yarışıyor

Borussia Dortmund'da gözden düşen Salih Özcan, ayrılığa hazırlanıyor. 5 milyon Euro'ya satış listesine konulan milli futbolcuya, Süper Lig'den üç büyük kulüp talip oldu.

07 Eylül 2025 09:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcu Salih Özcan'ın takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi.
 
Alman basınında yer alan haberlere göre, Dortmund yönetimi, 27 yaşındaki oyuncu için 5 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde transfere onay verecek.
 
5 MİLYON EURO MAAŞ
 
Sarı-siyahlı ekip, bu transferle yalnızca bonservis geliri elde etmeyi değil, aynı zamanda Salih Özcan'ın yıllık 5 milyon Euro seviyesindeki maaş yükünden de kurtulmayı hedefliyor.
 
Teknik direktör Niko Kovac tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna da dahil edilmeyen Özcan'ın, düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği ifade ediliyor.
 
ÜÇ BÜYÜKLER DEVREDE
 
Bu gelişmelerin ardından tecrübeli orta saha oyuncusuna Türkiye'den yoğun ilgi olduğu öğrenildi.
 
Süper Lig'in üç büyük kulübü Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Salih Özcan'la ilgilendiği, oyuncunun da Türkiye'ye transfer fikrine sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor.
 
SÜRE BULAMADI
 
Bu sezon Bundesliga'da 1 maçta forma giyen ve toplamda sadece 3 dakika süre alabilen Salih Özcan'ın, Süper Lig'de yeniden düzenli olarak sahada olma ihtimali dikkat çekiyor.
 
Süper Lig'de yaz transfer dönemi 12 Eylül Cuma günü sona erecek. Bu süre zarfında Salih Özcan'ın geleceği netlik kazanmış olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
