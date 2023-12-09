Süper Lig'in 15. haftasında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
iddaa, bu maçta Fenerbahçe'yi favori olarak gösterdi. iddaa'da Fenerbahçe galibiyetine 1.75, beraberliğe 3.45 ve Beşiktaş galibiyetine 3.72 oran verildi.
2.5 gol üstün oranı 1.68, 2.5 gol altın oranı 1.90 olarak belirlendi.
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİNE İDDAA OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
iddaa, bu maçta Fenerbahçe'yi favori olarak gösterdi. iddaa'da Fenerbahçe galibiyetine 1.75, beraberliğe 3.45 ve Beşiktaş galibiyetine 3.72 oran verildi.
2.5 gol üstün oranı 1.68, 2.5 gol altın oranı 1.90 olarak belirlendi.
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİNE İDDAA OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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