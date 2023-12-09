Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları!

iddaa, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli takımı favori olarak gösterdi. İşte derbinin iddaa oranları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları!
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09 Aralık 2023 14:02
Son güncelleme 09 Aralık 2023 14:03
Süper Lig'in 15. haftasında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

iddaa, bu maçta Fenerbahçe'yi favori olarak gösterdi. iddaa'da Fenerbahçe galibiyetine 1.75, beraberliğe 3.45 ve Beşiktaş galibiyetine 3.72 oran verildi.

2.5 gol üstün oranı 1.68, 2.5 gol altın oranı 1.90 olarak belirlendi.

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