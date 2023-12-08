Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde son yarım saate dikkat!

Dolmabahçe'de sezonun belki de kırılma maçına çıkacak olan Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin gol istatistikleri, iki takımın oyun karakterleri açısından önemli ipuçları veriyor.
Zorlu geçmesi beklenen derbide karşı karşıya gelecek iki ekip de son yarım saate gol üretme konusunda etkili oluyor. Kartal attığı 21 golün 12'sini, Kanarya ise 37 golün 15'ini son 30 dakikada kaydetti. Siyah-beyazlılar, maçların ikinci yarısında toplam 14 gol atma başarısı gösterdi. Aynı dönemde Sarı-lacivertliler ise 20 gol kaydetti.
FENERBAHÇE 61-75 ARASI TEHLİKELİ
Fenerbahçe'nin en çok gol bulduğu gol dilimi 61-75 dakikaları arası... Sarı-lacivertliler bu süre içinde rakip ağları tam 8 kez havalandırdı. Kanarya'nın etkili olduğu bu dönemde Beşiktaş ise 6 gol bulmayı başardı. İki takım son yarım saatte iyi savunma da yapıyor. Kara Kartal 4, Kanarya ise 2 kez gol yedi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin en çok gol yediği bölüm ise ikinci yarının ilk çeyreği. Siyah-beyazlılar 5, Sarı-lacivertliler 4 gol kalesinde gördü. Kartal, 16-30 dakikaları arasında da 5 gole engel olamadı. Kanarya, 2 golü ise 31-45 dakikaları arasında yedi.
BEŞİKTAŞ 134, FENERBAHÇE 181 ŞUT ÇEKTİ
Beşiktaş, ligde oynadığı 14 maçta 21 gol kaydetti. Bu maçlarda 134 şut çıkartan Siyah-beyazlılar, 65 isabet sağladı. 19 golü ceza sahası içerisinden kaydeden Kartal, 5 tane de kafa golü atma başarısı gösterdi.
Fenerbahçe ise ligde oynadığı 14 maçta 37 gol kaydetti. Sarı-lacivertliler, 181 şutun 94'ünde isabet sağladı. 33 golü ceza sahasının içinden atan Kanarya'nın 4 tana kafa golü bulunuyor. İki takımın tecrübeli teknik direktörlerinin ilk 11 tercihleri, derbinin kaderini belirleyecek.
Zorlu geçmesi beklenen derbide karşı karşıya gelecek iki ekip de son yarım saate gol üretme konusunda etkili oluyor. Kartal attığı 21 golün 12'sini, Kanarya ise 37 golün 15'ini son 30 dakikada kaydetti. Siyah-beyazlılar, maçların ikinci yarısında toplam 14 gol atma başarısı gösterdi. Aynı dönemde Sarı-lacivertliler ise 20 gol kaydetti.
FENERBAHÇE 61-75 ARASI TEHLİKELİ
Fenerbahçe'nin en çok gol bulduğu gol dilimi 61-75 dakikaları arası... Sarı-lacivertliler bu süre içinde rakip ağları tam 8 kez havalandırdı. Kanarya'nın etkili olduğu bu dönemde Beşiktaş ise 6 gol bulmayı başardı. İki takım son yarım saatte iyi savunma da yapıyor. Kara Kartal 4, Kanarya ise 2 kez gol yedi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin en çok gol yediği bölüm ise ikinci yarının ilk çeyreği. Siyah-beyazlılar 5, Sarı-lacivertliler 4 gol kalesinde gördü. Kartal, 16-30 dakikaları arasında da 5 gole engel olamadı. Kanarya, 2 golü ise 31-45 dakikaları arasında yedi.
BEŞİKTAŞ 134, FENERBAHÇE 181 ŞUT ÇEKTİ
Beşiktaş, ligde oynadığı 14 maçta 21 gol kaydetti. Bu maçlarda 134 şut çıkartan Siyah-beyazlılar, 65 isabet sağladı. 19 golü ceza sahası içerisinden kaydeden Kartal, 5 tane de kafa golü atma başarısı gösterdi.
Fenerbahçe ise ligde oynadığı 14 maçta 37 gol kaydetti. Sarı-lacivertliler, 181 şutun 94'ünde isabet sağladı. 33 golü ceza sahasının içinden atan Kanarya'nın 4 tana kafa golü bulunuyor. İki takımın tecrübeli teknik direktörlerinin ilk 11 tercihleri, derbinin kaderini belirleyecek.
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