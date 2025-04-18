Beşiktaş eski yıldızını getiriyor: Weghorst!

Ciro Immobile ile sezon sonunda vedalaşmaya hazırlanan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Wout Weghorst'u almaktan vazgeçen siyah-beyazlılar, eski yıldızını Türkiye'ye getirecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş eski yıldızını getiriyor: Weghorst!
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18 Nisan 2025 08:55
Son güncelleme 18 Nisan 2025 08:57
Yeni sezonda forvete en az iki takviye gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş, Ciro İmmobile ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Senelik maliyeti 10 milyon Euro'yu bulan İtalyan futbolcuyu gerekirse bonservisini vererek göndermek isteyen siyah-beyazlılar, Wout Weghorst'a yöneliyor.

Daha önce kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta önemli bir iz bırakan Hollandalı yıldız, yeni yılın ilk çileği olacak. 11 Mayıs'ta gerçekleşecek seçim sonrasında gaza basacak olan yönetim, kulübü Ajax görüşmelere başlayacak.

TÜRKİYE'YE GELİR

Weghorst'un temsilcisi Mithat Halis, Hollandalı yıldızın geçen sezon Beşiktaş'ın kapısından döndüğünü söyledi. Oyuncusunu Beşiktaş'a önerdiklerini belirten Halis, "Geçen yaz Weghorst'u Beşiktaş'a önerdik ama Asbaşkan İmmobile'ye odaklandı. Weghorst Milan'a gidiyordu, yetişmedi. Bu yaz Türkiye'ye gelir, her takıma açık" dedi.

BU SEZON NE YAPTI?

Ajax formasıyla bu sezon 28 maçta 1.116 dakika sahada kalan Hollandalı yıldız, 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 

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